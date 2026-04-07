Aileler dikkat! Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek: Bakan Göktaş’tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması



"16 HAFTALIK İZİN SÜRESİNİ 24 HAFTAYA ÇIKARIYORUZ"

Hayata geçirilmesi planlanan düzenleme kapsamında çalışma hayatında kadın ve erkekler için izin sürelerinde de iyileştirmeler yapılacağını belirten Göktaş, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresinin uzatılacağını ifade etti. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Tüm çalışan kadınların doğuma bağlı aldıkları toplam 16 haftalık izin süresini 24 haftaya çıkarıyoruz. Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup, tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik. Süreç boyunca eğer ki o süreci tamamlamadılarsa ve 24 hafta içerisindelerse onlar da tamamlayabilecekler."

Babalık izninde kamu ve özel sektör arasındaki tutarsızlığın giderileceğini kaydeden Göktaş, yeni düzenlemeyle hem kamuda hem de özel sektörde babaların 10 gün izinli sayılacağını belirtti. Koruyucu aileliğin teşvik edilmesine yönelik de düzenleme yapılacağını aktaran Göktaş, hâlihazırda izin hakkı bulunmayan koruyucu ailelerin çocuğu teslim aldıkları günden itibaren 10 gün izin hakkına sahip olacağını bildirdi. Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini tehdit edebilecek unsurlara karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket ettiklerini ve bu noktada Çocuk Koruma Kanunu'na yeni düzenleme getirdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: