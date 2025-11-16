Aileler dikkat! Tatil sonrası okul sendromu olabilir

Kasım ara tatili yarın sona eriyor ve öğrenciler yeniden sınıf sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Kısa tatiller her ne kadar çocuklara nefes aldırsa da özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrenciler için dönüş süreci zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Uyku düzeninin bozulması, aileyle geçirilen yoğun zamanın ardından ayrılma güçlüğü yaşanması ve okul rutinine yeniden adapte olma gerekliliği, birçok çocukta ilk hafta çeşitli davranışsal değişikliklere neden olabilir. Uzmanlar ailelerin yasayabileceği sorunları şöyle özetliyor:Tatil döneminde uyku düzeni bozulan, ekran süresi artan ve serbest zamanlara alışan çocuklar, okula dönüşte sabah erken kalkmakta ve sınıf ritmine uyum sağlamakta zorluk yaşayabiliyor.Özellikle küçük yaş gruplarında tatil sonrası ayrılma kaygısının yeniden ortaya çıkması oldukça yaygın. Çocukların ebeveynlerinden ayrılırken huzursuzluk, ağlama, mide ağrısı gibi stres kaynaklı belirtiler göstermesi bu dönemde doğal kabul ediliyor. Uzmanlar, bu sürecin genellikle kısa sürdüğünü ve çocukların birkaç gün içinde yeniden uyum sağladığını belirtiyor.İlkokul öğrencilerinde tatil süresince ders pratiğinin azalması, okula dönüşte kısa süreli odaklanma sorunlarına yol açabiliyor. Ödevlere başlamak istememe, derste çabuk sıkılma ve sınıf içinde dikkat dağınıklığı ilk hafta en sık gözlenen durumlar arasında yer alıyor.Uzmanlar velilere, okula dönüşte baskıcı tutumlardan uzak durmalarını öneriyor. "Tatil bitti, çalışman gerek" gibi kaygı artırıcı ifadeler yerine, çocuğa okulun olumlu yönlerini hatırlatan sakin ve destekleyici bir dil kullanılması tavsiye ediliyor. Uyku düzeninin yeniden oturtulması, ekran süresinin kademeli azaltılması ve sabah hazırlığının telaşsız yapılması, sürecin daha kolay atlatılmasını sağlıyor. Tatil sonrası uyum güçlüğünün büyük bölümünün geçici olduğunu belirten uzmanlar, ailelerin sabırlı olmaları gerektiğini vurguluyor. Çocuğun kaygılarını küçümsememek, onunla duygularını konuşmak ve öğretmenlerle iletişimde kalmak bu dönemin sağlıklı şekilde tamamlanmasını destekliyor.