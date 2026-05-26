Aileler şehit evlatlarını mezarlarına koştu

Evlatları ve yakınlarının mezarlarını karanfil koydu. Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 18 Kasım 2012 yılında şehit olan Komanda Üsteğmen Gökhan Korkut'un (27) babası Veli, annesi Leyla Korkut arefe günü sabahın ilk saatinden itibaren şehitliğe koştu. Baba Veli Korkut önce bütün şehit mezarlarına tek tek karanfil koydu. Ardından eşi ile birlikte şehit evladının mezarı bayında, dua edip; "Her bayram sen gelirdin.24 yıldır ben geliyorum evladım. Bayramın mübarek olsun" dedi.

İLK ŞEHİT HEMŞİRE

Baba Şemsettin, anne Naime Akkuş'ta Siirt'in Pervari ilçesinde 15 Eylül 1999'da askeri helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olan hemşire kızları Canan Akkuş'un mezarını arefe günü ziyaret etti. 27 yıldır her her bayram öncesinde kızlarının mezarını ziyaret edip karanfiller koyan ve dualar eden Akkuş ailesi, "Kızımız Canan Akkuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörde kurban verdiği ilk hemşire şehididir. O sağken bayramlarda bizi yalnız bırakmıyordu, şimdi biz onu yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.