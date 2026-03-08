Haberler Yaşam Haberleri Ailelerin kavgası kanlı bitti
Ailelerin kavgası kanlı bitti

Kayseri'de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların çekildiği kavgaya dönüştü. Kavgada Ferdi B., Boran B., Ejder K. ve Hüseyin K. vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferdi B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Boran B. ile Ejder K.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olaydan sonar Hüseyin ve Veli K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

