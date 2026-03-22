‘Ailem’ ile işitme engellilere çeviri desteği

İşitme engelli vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM) aracılığıyla bugüne kadar 268 bin 719 çağrıya tercüme desteği sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, engelli bireylerin iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurdukları AİLEM uygulamasının, Türk işaret dilini kullanan vatandaşlar için "ortak bir iletişim noktası" haline geldiğini ifade etti.

HER ALANDA ÇEVİRİ

Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM) bugün 51 bin 932 kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Alışverişten aile içi iletişime, öğretmen-veli görüşmesinden hasta-doktor iletişimine kadar birçok konuda günde ortalama 150 çağrıya çeviri hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı.

'SAHADAYIZ'

3 ilde 75 Türk işaret dili tercümanıyla sahada olduklarını da aktaran Bakan Göktaş, "Son 5 yılda tapu, belediye, valilik, noter, banka ve sağlık gibi alanlarda yaklaşık 10 bin 473 defa çeviri hizmeti sağlandı" ifadesini kullandı.