Ailesi iki gündür haber alamıyordu! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni dağlık alanda...

Edinilen bilgiye göre 14 Nisan'dan bu yana 18 yaşındaki M.K.'den haber alamayan ailesi, genci aramaya başladı. Arama çalışmalarına bu gün de devam eden aile üyeleri; Tınaztepe mahallesinde bulunan Yılanlı Dağ mevkiinde M.K.'yi başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.K.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.