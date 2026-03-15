Ailesi kan parası karşılığında şikâyeti çekti

Kayseri'de 22 Ekim 2023'te Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Buket Kaya (21) yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Ramazan Öner'in (27) yargılandığı davada ise karar çıktı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kaya ailesiyle sanık arasında 4 milyon TL uzlaşma sağlanarak şikâyet geri çekildi. Mahkeme ise 4 yıl 8 ay olan hapis cezasını iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 10 ay 20 gün olarak belirlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 9 ay süreyle el konulmasına karar verildi. Kaya, 2019'da yapılan Wushu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.