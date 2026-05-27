Ailesine dehşeti yaşattı 4 yıl hapisle kurtuldu

'da yaşayan Hasan Hüseyin Işık (40), geçen yıl cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra tartıştığı eşi Fatma Işık ile oğlu A.I.'yı (16) dövdü. Gözaltına alınan saldırgan, adli kontrolle serbest bırakıldı. A.I. ifadesinde, elinde bıçakla annesinin üzerine yürüyen babasının üzerine atladığını anlatırken 2 çocuk annesi Fatma Işık ise " Eşim hazırladığım kahvaltıyı yetersiz buldu. Dolapta bir şey olmadığını söyledim. Küfredip omzumu yumrukladı. Bıçak alıp oğlum ve beni tehdit etti. Kapıdan çıkmak isterken yere düştüm, aramızda boğuşma oldu. Kaçarken merdivenlerden yuvarlandım. Dışarıya çıktı, beni zorla eve götürdü. Orada oğluma vurmaya başladı. Boşanmak istesem de beni ve ailemi öldürmekle, çocuklarımı elimden almakla tehdit etti" dedi. Hasan Hüseyin Işık, eşine ve oğluna 'silahlı tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, oğluna 'basit yaralama' suçundan 9 ay, eşine karşı 'kadına karşı basit yaralama' suçundan da 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından verilen ceza onanınca Işık'ın da cezaevine gönderildiği öğrenildi.