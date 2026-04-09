Ailesine kurşun yağdırdı

İstanbul'da Serdar Hepgülnar, (35) getirdiği cinnet sonucunda annesi Medine Hepgülnar (61) ve abisi Ekrem Hepgülnar'ı (41) öldürdü. Diğer abisi Kenan Hepgülnar'ı da (38) ağır yaraladı. Olay, Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak üzerindeki 5 katlı binanın 4. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Serdar Hepgülnar, evde ailesiyle tartıştı. Silahına sarılan Serdar Hepgülnar, annesi Medine Hepgülnar (61) ile abileri Kenan ve Ekrem Hepgülnar'a (41) kurşun yağdırdı. Olay sonrasında binadan dışarıya çıkan Serdar Hepgülnar, annemi öldürdüm diyerek polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serdar Hepgülnar olay yerinde gözaltına alındı. Daireye çıkan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Medine ve Ekrem Hepgülnar'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Kenan Hepgülnar da hastaneye kaldırıldı. 7 yıldır olayın yaşandığı dairede yaşayan aileden anne Medine Hepgülnar'ın merdiven silerek geçimini sağladığı, ölen Ekrem Hepgülnar'ın da bir fabrikada çalıştığı öğrenildi. Ekrem Hepgülnar'ın kitap okumayı çok sevdiği, izin günlerinde parklarda kitap okuduğu belirtildi. Serdar Hepgülnar'ın ilk ifadesinde "Ailemi sevmiyorum ve uzun süredir onları öldürmeyi istiyordum" dediği öğrenildi.