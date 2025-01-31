Ailesini katleden 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün ve anneannesi Fatma İnce'yi öldürmüş olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmişti.

AİLESİNİ YOK EDEN GENÇ TUTUKLANDI

Cinayette kullanılan silah olay yerinde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para çıktı. Şüphelinin ifadesinde babası ile tartışma yaşadığı ile ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan B.Y., İstanbul Adliye'sine sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan B.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.