Ailesini katleden cani babaya 3 kez ağır müebbet

Ümraniye'de 23 Şubat 2024 günü yaşanan aile faciasında geçmiş yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi'nde vergi rekortmeni olan ve tavukçulukla uğraşan iş insanı Suat Güney, imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü ve ilk karısından olan kızları Zeliha Güney ve Mine Güney'i öldürmüştü. Eşi ve kızlarının canına kıyan cani adam yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış, ifadesindeyse "Ben kimseyi öldürmedim, uzaylılar öldürdü" şeklinde konuşmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede şüpheli Suat Güney'in dini nikahlı eşi olan Yasemin Ünlü'nün ve ilk eşinden olan kızları Zeliha ve Mine Günay'ın aynı sitenin farklı dairelerinde oturdukları, olay günü öğle saatlerinde şüphelinin lüks siteye gelerek Yasemin Ünlü ve Zeliha Güney'i elindeki tabancayla vurarak öldürdüğü kaydedildi.

BAKICININ ŞÜPHESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Aynı binada oturan ve şüpheli Suat'ın yaşlı olan annesine bakıcılık yapan kadının ses alamadığı, durumu aynı sitede tamir işlerine bakan Şenol K.'ya bildirmesi üzerine Şenol'un bahse konu daireye gelip kapıyı açtığı, korkunç cinayetin bu şekilde ortaya çıktığı aktarıldı. Şenol'un içeriye girdiğinde bayan bir şahsın yüzüstü yerde yatılı vaziyette olduğunu, sırtında mermi girişlerinin olduğunu fark etmesi üzerine durumu aynı sitede çalışan güvenlik amiri olan Salih K.'ya bildirdiği belirtildi.

15 DAKİKA İÇİNDE 3 CİNAYET

İncelenen kamera görüntülerinde şüpheli Suat Güney'in olay günü sabah saatlerinde elinde 3 adet çantayla A bloktan çıktığının tespit edildiği, sonrasında bahse konu sitenin F Bloğuna giriş yaptığı, yaklaşık 15 dakika sonra ise F Bloktan çıkış yaptığı, olaydan sonra beyaz renkli lüks araçla olay yerinden ayrılıp Ümraniye'deki iş yeri önüne aracını park ettiği, bir süre sonra diğer şüpheli olan Fikret'in şüpheli Suat'ın yanına gelip birlikte Fikret'e ait olan Kartal'da bulunan iş yerine geldikleri, şüpheli Suat'ın burada kolluk görevlileri tarafından yakalandığı tespit edildi.

DEFALARCA ATEŞ ETMİŞ

Maktul Mine Güney'in otopsi raporunda 9 adet öldürücü nitelikte ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası tespit edilirken maktul Yasemin Ünlü'nün vücudunda 4 adet öldürücü ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası, maktul Zeliha Güney'in vücudunda ise 10 adet öldürücü ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğu kaydedildi.

"UZAYLILAR EVİMİ İSTİLA ETTİ"

İddianamede yer alan şüpheli Suat Güney'in ifadesinde, yaklaşık 6-7 yıl önce uzaylılar tarafından evinin istilaya uğradığını, istila başladıktan sonra dini nikahlı eşi olan Yasemin ile çocukları olan Zeliha ve Mine'nin artık kendisini dinlememeye başladıklarını, olay günü yine uzaylıların istilasına uğradığını, sonrasını hatırlamadığını, iki üç tane ruhsatsız silahının olduğunu, her bir silahına 11 adet mermi koyduğunu, eşini ve kızlarını uzaylıların öldürdüğünü ancak olay esnasında kendisini uzaylılara karşı savunduğu sırada ölmüş olabileceklerini söylediği aktarıldı.

HASTANE RAPORU "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" DEDİ

Ayrıca iddianamede Şüpheli Suat Güney'in sorgu ve savunmasında sürekli olarak ''uzaylılar yaptı'' şeklindeki iddiasına ilişkin olarak akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunun tespiti amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkinin yapıldığının altı çizilirken ilgili hastanenin raporuna göre; Suat Güney'in manupulatif ve simulatif davranışları içerisinde olduğu, olayın oluş şekli, suç esnası, öncesi ve sonrasındaki tutum ve davranışları göz önüne alındığında kişide sendrom düzeyinde psikopatoloji bulunmadığı, dolayısıyla olay tarihinde ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

"KIZIM ŞİDDET GÖRÜYORDU"

Maktül Yasemin Ünlü'nün annesi olan müşteki Şefika Günel'in ise ifadesinde Yasemin'in Suat ile evlendikten sonra sürekli olarak sözlü ve fiziksel şiddete uğradığını, bunları kendisine kızının anlattığını, kızına şikayetçi olmasını söylediğinde kızının korktuğunu, çocuklarını kendisine göstermeyeceğinden endişe ettiğini, kızını Suat Güney'in öldürdüğünü düşündüğünü ve Suat Güney isimli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan ettiği belirtildi.

ÖZ ÇOCUKLARI ANLATTI: "KIZ ÇOCUKLARINI SEVMEZDİ"

Müştekiler Hakan Güney, Fatih Güney, Nisa Güney, Merve Güney, Elif Güney ve Tuba Sarı'nın alınan beyanlarında babaları olan şüpheli Suat Güney'in kız çocuklarını genel olarak sevmediğini, kendilerine ve ölen kız kardeşlerine kötü davrandığını, babalarının dini nikahlı eşi olan Yasemin'e de aynı şekilde kötü davrandığını, kız kardeşleri Zeliha ve Mine ile babalarının dini nikahlı eşi olan Yasemin'i, babaları olan Suat Güney tarafından öldürüldüklerini ve kendisinden şikayetçi olduklarını söyledi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, şüpheli Suat Güney'in olay günü yanında bulunan tabancaya muhtemelen susturucu takmak suretiyle öz kızları olan Zeliha ve Mine ile dini nikahlı eşi olan Yasemin Ünlü'yü silahıyla birden fazla kez ateş etmek suretiyle kasten öldürdüğünün altını çizerek şüphelinin "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma", "Altsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmek"ve "Eşi Kasten Öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve 3 yıla kadar hapsini istedi. Şüpheli Fuat Dikmen hakkındaysa "Suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis talep edildi.