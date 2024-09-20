Ailesini katleden polis memurunun cezası belli oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 27 ocak 2023 günü meydana gelen olayda, Bingöl'de görev yapan polis memuru Adem Ergüner, alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Ergüner ile İznik Gölü kıyısındaki bağ evinde buluşmuştu. Ailenin diğer bireylerinin de katıldığı görüşmede Ergüner, belinden çıkardığı tabancayla ailesine kurşun yağdırmıştı. Annesini 2 ağabeyini ve yengesini öldüren Ergüner, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış ve hakkında hazırlanan evraklarla birlikte sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık Adem Ergüner, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Savcılık, önceki duruşmada sunduğu mütalaasını yineledi.

Son savunmasında pişman olduğunu belirten Ergüner, "Pişmanlığımı nasıl dile getireceğimi bilmiyorum. Eğer onların içi rahatlayacaksa intihar ederim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Ergüner'i ağabeyi Mehmet Ergüner'i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşüren mahkeme, Ergüner'in annesi Bedriye Ergüner, kardeşi Remzi Ergüner ve yengesi Fatma Ergüner'i öldürmekten de 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca "silahla tehdit" suçundan mağdurlar İsmet R. ve Songül I'ya karşı işlediği suçlar nedeniyle 5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Ergüner toplamda 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.