Ailesini kaybeden İkranur Arslan amcasına emanet

Gaziantep Nurdağı'nda, 6 gün sonra 3 çocuklarıyla birlikte enkaz altından sağ kurtarılan ve tedavilerinin ardından konteynır kente yerleştirilen Arslan çifti, SABAH'a konuştu. Mali müşavir baba Hasan Basri Arslan (48) "Eşim, hepimizi oturma odasına topladı. Birbirimize sarıldık. Bina çökünce altında kaldık. Halsiz kaldığımız için uyuduk. Bir süre sonra açlık başladı. Birbirimizle helalleşip, sürekli dua ettik. Bu büyük mucize için Allah'a bin kez şükrediyoruz. Kardeşim Tevfik Arslan'ın 5 kişilik ailesinden ise sadece 13 yaşındaki İkranur Arslan kurtuldu. O bana kardeşimin emaneti" dedi. Anne Hava Arslan (40) ise, "Kurtarma ekipleri enkazda bir delik açtı. Oradan bir itfaiyeci 'Kimse var mı?' diye bağırınca kızım Fatmagül 'Buradayız. 5 kişiyiz' diye seslendi. Şoktaydım. Ben 3 gündür enkazda olduğumuzu sanıyordum. Meğer 6 gün kalmışız" diye konuştu.