Haberler Yaşam Haberleri Ailesini kaybeden İkranur Arslan amcasına emanet
Giriş Tarihi: 11.3.2023

Ailesini kaybeden İkranur Arslan amcasına emanet

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ailesini kaybeden İkranur Arslan amcasına emanet
Gaziantep Nurdağı'nda, 6 gün sonra 3 çocuklarıyla birlikte enkaz altından sağ kurtarılan ve tedavilerinin ardından konteynır kente yerleştirilen Arslan çifti, SABAH'a konuştu. Mali müşavir baba Hasan Basri Arslan (48) "Eşim, hepimizi oturma odasına topladı. Birbirimize sarıldık. Bina çökünce altında kaldık. Halsiz kaldığımız için uyuduk. Bir süre sonra açlık başladı. Birbirimizle helalleşip, sürekli dua ettik. Bu büyük mucize için Allah'a bin kez şükrediyoruz. Kardeşim Tevfik Arslan'ın 5 kişilik ailesinden ise sadece 13 yaşındaki İkranur Arslan kurtuldu. O bana kardeşimin emaneti" dedi. Anne Hava Arslan (40) ise, "Kurtarma ekipleri enkazda bir delik açtı. Oradan bir itfaiyeci 'Kimse var mı?' diye bağırınca kızım Fatmagül 'Buradayız. 5 kişiyiz' diye seslendi. Şoktaydım. Ben 3 gündür enkazda olduğumuzu sanıyordum. Meğer 6 gün kalmışız" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
İYİ Partili Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı
Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret! Binali Yıldırım: Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yürüyelim
Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi: Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Dışarıdan fay üretmek
ARKADAŞINA GÖNDER
Ailesini kaybeden İkranur Arslan amcasına emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA