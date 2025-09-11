Ailesini örnek aldı koruyucu anne oldu

Samsun'da özel bir firmada harita teknikeri olarak çalışan 39 yaşındaki Damla Alaçayır, ailesinin yaklaşık 10 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurup, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğuna koruyucu aile olmasından etkilendi. O dönem evlerine gelen Y. ile güçlü bağlar kuran Alaçayır, yaşı ilerledikçe bu fikre daha da tutundu. 2022 yılında 3 aylık olan erkek çocuğu Y.A.'nın koruyucu annesi oldu. Bekar bir koruyucu anne olduğunu belirten Damla Alaçayır, "Zamanında annemin koruyucu ve gönüllü annelik süreci olmuştu. Sonrasında da evlatlık edinildi. Dolaylı olarak bir kardeşimiz oldu. Ben de ondan etkilenerek bu kararı verdim. Oğlum ailemize dahil olduğunda 3 aylıktı.

Ona hem annelik hem de babalık yapmaya çalışıyorum. Oyunlar oynuyoruz ve oldukça keyifli vakit geçiriyoruz. Herhangi bir zorluğunu hissetmiyorum. Beni yormuyor, aksine dinlendiriyor. Çevremden 'Sen anne misin, biz hiç fark etmedik' diye soranlar oluyor. Samimi gördüğüm kişilere durumu anlatıyorum. Bu konuda herkes önyargılı. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum fakat toplumun biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ"

Damla Alaçayır'ın annesi Tijen Alaçayır (60) da "Damla bizden etkilendi. Evde sürekli koruyucu aile konusu konuşuluyordu. Bu duruma alışık ve çocuklara karşı hassas olduğu için kızım da koruyucu anne olmayı seçti. Kararını verdikten sonra da Y.A.'yı aldı. Kızımızı anne olarak görmekten memnunuz. Torunumu birlikte büyütüyoruz" diye konuştu.