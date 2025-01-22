Ailesini yangından kurtardı: Kendisi hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Özüm Karataşlı ise babası Macit Karataşlı, annesi Nilgün Hikmet Karataşlı, ablaları Özge Karataşlı ve Müge Karataşlı ile tatile gitmişti. Gece saatlerinde çıkan yangını aileden ilk fark eden Özüm Karataşlı ailesini uyandırdı. Odaya dönerken asansörde bulunan kişilerin 'hadi gidiyoruz' demesi üzerine asansöre bindi. Anne, baba ve ablalar ise çarşafla yangından kaçtı. Özüm Karataşlı ise asansöre bindiği kişilerle beraber hayatını kaybetti. Özüm Karataşlı için Erenköy Galip Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"MELEĞİMİ KAYBETTİM"

Acılı baba Macit Karataşlı, "Ben ne diyim. Sözüm bittiği yerdeyiz. Ciğerim yanıyor. Meleğimi kaybettim. Otelde hiç bir önlem yok. Yangın merdiveni var diyorlar ama yok. Ne alarm var. Ne dedektör var. Biz çarşafla çıktık. Özüm ablaları ile kalıyordu. Ben eşimle kalıyordum. Özüm bizi uyandırdı. Biz çıkana kadar odanın karşısında asansör vardı. Bir kaç genç varmış asansörde 'hadi gidiyoruz' diyince. Panikle koşmuş. Ablaları dur demesine bile kalmadan binmişler asansöre. İnmişler aşağıya asansördeki herkes vefat etti. Bu kadar ucuz insan hayatı olmaz ya. Suçu bir ötekine atıyor biri diğerine atıyor. Kim suçlu burada"

"O KADAR ALEVİN İÇİNDE ÇOCUĞUM HİÇ YANMAMIŞ"

Anne Nilgün Hikmet Karataşlı, "İkinci Dönem yok dedi bana. Hissetmiş çocuğum. Ben ömrümde kimseye toprak atmadım. Şimdi kendi çocuğuma mı atacağım. Çocuğumun ölümünü tüm Türkiye duydu. O kadar alevin için çocuğum hiç yanmamış. Rabbim sen nasıl korudun onu alevlerden. Bana telefon açıp ölü mü? diri mi? bilmiyoruz dediler. Hangi yürek dayanır 11 saat" dedi.