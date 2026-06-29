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Giriş Tarihi: 29.06.2026 14:27

Ailesiyle tatile gelmişti: 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize girmenin yasak olduğu günde serinlemek için suya giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Ailesiyle tatile gelmişti: 15 yaşındaki çocuk boğuldu
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Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Araf Hatip Buzkuş, ailesiyle birlikte günübirlik tatil için Kıyıköy'e geldi. Buzkuş, Vize Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Servez Koyu'nda suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Araf Hatip Buzkuş, Servez Koyu açıklarında sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Vize Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle gün içerisinde ilçe genelindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#TEKİRDAĞ #KIRKLARELİ

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Ailesiyle tatile gelmişti: 15 yaşındaki çocuk boğuldu
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