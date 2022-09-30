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Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:41 Son Güncelleme: 30.9.2022 10:41

Airbag Lambası Neden Yanar? Arabada Hava Yastığı Işığı Neden Yanar ve Airbag Arızası Nasıl Anlaşılır?

Geçmişten günümüze otomobillerin hayatımızda büyük bir yeri bulunuyor. Gerçekleşebilecek kaza durumlarına karşı, tasarlanan güvenlik donanımları arasında airbag yer alıyor. Airbag, tehlike anında patlayarak içerisindeki hava yastığı ile kişilerin sert yüzeylere çarpmasını engelliyor. Peki, airbag lambası neden yanar? Eğer siz de arabada hava yastığı ışığı neden yanar ve airbag arızası nasıl anlaşılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Airbag Lambası Neden Yanar? Arabada Hava Yastığı Işığı Neden Yanar ve Airbag Arızası Nasıl Anlaşılır?

Hava yastığı olarak bilinen airbag, günümüz otomobilleri içerisinde perde bölümlerinde dahi yer alıyor. Bu sayede darbe sensörleri ile kaza anında şişerek tüm yolcuların olası kaza durumlarında korunması sağlanıyor. Bazı arıza durumlarında araç içerisinde airbag lambası yanabiliyor. Bu da akıllara airbag lambası neden yanar sorusunu getiriyor. Peki, arabada hava yastığı ışığı neden yanar? Bu yazımızda sizin için airbag arızası nasıl anlaşılır sorusunun yanıtını derledik.

&NBSP;AİRBAG LAMBASI NEDEN YANAR?

Airbag sistemi, araç tarafından sıklıkla denetlenir. Bu nedenle herhangi bir arıza tespitinde gösterge panelinde airbag uyarı lambası yanar. Eğer aracınızda airbag lambasının yandığını görüyorsanız kısa sürede servise götürmenizde fayda vardır. Arabada airbag ışığı neden yanar ve airbag arızası nasıl anlaşılır sorularının yanıtı aşağıdaki seçenekler olabilir:

AİRBAG PİLİNİN BİTMİŞ OLMASI

Airbag sistemi içerisinde harici bir pil bulunur. Bu pilin ömrü şarj olamayacağı bir noktada sonlanabilir. Bu da araç içerisindeki airbag ışığının yanmasına neden olabilir.

AİRBAG SENSÖRLERİNİN BOZULMUŞ OLMASI

Arabaların ön tamponu başta olmak üzere pek çok bölümünde darbe algılayıcı sensör yer alıyor. Bu sensörler olası kaza durumunda airbag alanına bildirerek hava yastıklarını devreye sokuyor. Yine de bu sensörler eskime, yağmur, kir gibi durumlardan bozulabiliyor. Sensör bozulması durumunda airbag sistemi algı yapamaz ve arıza ışığının yanmasına sebep olur.

DİREKSİYON AİRBAG GERGİSİNİN BOZULMUŞ OLMASI

Airbag sisteminin çalışması amacı ile, direksiyon içerisinde airbag gergisi yer alıyor. Bu aynı zamanda airbag yayı adı ile de biliniyor. Bu parçanın görevi ise sürücü koltuğu ile airbag arasındaki kabloların sabitliğini korumak. İnce ve narin bir yapısı bulunan kablolardan oluşan airbag gergisi bazı durumlarda esneyebiliyor ya da kırılabiliyor. Bu nedenle airbag lambasının ışığı yanabiliyor.

AİRBAG MODÜLÜNÜN ARIZALANMIŞ OLMASI

Airbag modülü bir diğer adı ile airbag beyni, otomobilden bağımsız olarak çalışan bilgisayar sistemi olarak biliniyor. Bu modül, genellikle sürücü koltuğunun altında yer alıyor. Airbag modülü; nemlenme, eskime ya da suya maruz kalma gibi nedenlerden dolayı kısa devre yaparak arızalanabiliyor. Bu nedenle airbag modülü çalışamaz hale geliyor ve airbag lambasının ışığını yakıyor.

ARABANIN DAHA ÖNCE KAZA YAPMIŞ OLMASI

Arabanızla daha önce kaza yapmış olabilirsiniz. Airbag bu nedenle arıza verebilir. Bir süre çeşitli dirençler yardımı ile sorunu öteleyebilirsiniz. Yine de uzun süreli bir çözüm olmayacaktır. Üstelik dirençler sadece sistemi kandırmaya yarıyor yani airbag modülünü yeniden devreye sokamıyor. Bu nedenle kısa bir süre içerisinde yeniden airbag lambasının ışığı yanacaktır.

Airbag lambasının ışığı söndürmek için kısa süre içerisinde sorunu bularak çözmeniz gerekiyor. Bazı sürücüler ışığın yanması durumunda sistemi tamir ettirmek yerine iptal etmeyi seçebiliyor.

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Airbag Lambası Neden Yanar? Arabada Hava Yastığı Işığı Neden Yanar ve Airbag Arızası Nasıl Anlaşılır?
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