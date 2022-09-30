Airbag Nedir, Nasıl İcat Edildi? Airbag Nasıl Çalışır, Hava Yastığı Kaç Km Hızda Açılır?

Airbag, araçların çarpışma sırasında şişerek insanların yaralanmasını önleyen bir mekanizmadir. Arabaların ön kısımlarında bulunan ve bir yazı ile "airbag" olarak belirtilen bir sistemdir. Bu güvenlik sistemi hakkında en çok yanıtı merak edilen sorular "airbag ne demek, hava yastığı nasıl çalışır, kaç km hızla açılır?" soruları olarak karşımıza çıkar. Biz de bu yazımızda sizler için airbag hakkında merak edilen bu soruların yanıtlarını derledik.

AİRBAG NEDİR, NASIL İCAT EDİLDİ?

Türkçe anlamı hava yastığı olarak karşımıza çıkan airbag, araçların darbeye maruz kalması sonrasında etkinleşen bir güvenlik donanımıdır. Airbag'ler ilk defa savaş uçaklarında kullanılmış, 1950'li yıllardan sonra otomotiv sektöründe kullanılmaya başlamıştır. Sürücünün ve yolcuların güvenliğinde kilit rollerden biridir.

Hayat kurtaran airbag teknolojisi, endüstri mühendisi John W. Hetrich tarafından 1952 yılında icat edilmiştir. 1952 yılında ailesi ile birlikte seyahat halindeyken John W. Hetrich sert bir fren ve manevra yapmak zorunda kaldı. Bu sırada refleks olarak ebeveynler kızlarının başlarını korumak adına kollarını kızlarının başını koruyacak şekilde uzattı. Bu olayın ardından John W. Hetrich, otomobil kazalarında insanların kafalarını bir yere çarpmalarını önlemek için adına hava yastığı dediği icadı üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

AİRBAG NASIL ÇALIŞIR?

Yastık katlı olarak durur ve ince naylon ipten yapılmıştır.

Kontrol ünitesi çarpışmayı algıladığı anda şişirme sistemine sinyal gönderir.

Şişirme sistemi sinyali aldığı anda azot gazı ile yastığı şişirir.

Araçlar olası bir çarpma durumunda izme kazanarak hız kaybetmeye başlar. Ani ve hızlı yavaşlama söz konusu olur. Bu yavaşmala sırasında kontrol ünitesi hızdaki değişimi tespit eder. Değişim normal bir frenin yaptığı etkiden farklı olarak daha fazla bir etki yaratmışsa şişirme sistemine sinyal gönderir. Bu sinyal sonucu sistem patlayıcıyı ateşler. Ateşlenen patlayıcı hava yastığının içine gaz dolmasını sağlar. Gazla dolan yastık bulunduğu kapaktan güçlü bir şekilde dışarı çıkarak sürücü ve yolcunun önünde açılır. Sürücü ve yolcular bir yere çarpmak yerine hava yastığında çarparlar böylene en az hasara maruz kalırlar. Bu olaylar dizisi 0.1-0.2 saniye içerisinde gerçekleşir. Hava yastığının emniyet kemeri ile birlikte kullanılması hasarı en aza indiren faktörlerdendir. Aksi bir durumda çarpma anında sağa sola savrulmak çok olasıdır. Ayrıca çocuklar ve bebeklerin hava yastığının önünde oturtulmaması gerekir. Çünkü aniden açılan hava yastığı küçükç.ocuk ve bebeklere zarar verebilir. Bunlara ek olarak ön koltukta oturan yolcunun ayaklarını ön konsola dayamaması gerekir. Hava yastığı açıldığında oturma pozisyonu nedeniyle yolcu zarar görebilir.

HAVA YASTIĞI KAÇ KM HIZDA AÇILIR?

Airbag'ler iyi ayarlanmış teknolojik sensörleri sayesinde 20- 25 kilometre hızları sonucu meydana gelen çarpışmalarda bile açılırlar. Bu sayede küçük çaplı kazalarda dahi can güvenliğini sağlamaya çalışırlar. Airbag'lerin açılması hızı ise 320 kilometredir. Görevini yerine getirebilmesi için bu kadar hızlı açılması gereklidir. Bu nedenle başta bebekler ve çocuklar olmak üzere airbaglara çok yakın oturmamak gereklidir. Bu hız yakın oturan kişilere zarar verecek kadar büyük bir güç anlamına gelmektedir.