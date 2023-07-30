Airfryer Elektrik Tüketimi Ne Kadar? Airfryer Ne Kadar Elektrik Harcar?

Elektrikli mutfak aletlerinin kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak airfryer elektrik tüketimi üzerine yapılan araştırmalar da artar. Airfryer ne kadar yakar, ne kadar elektrik harcar diyenlere net bir şekilde yanıt verilmesi için ise bu ürünün 1500 W veya 2500 W güce sahip olan çeşitleri incelenmelidir. Buna ek olarak 1 kW elektrik tüketiminin faturaya 1,5 TL gibi bir tutarda yansıdığı düşünüldüğü zaman airfryer 1 ayda kaç TL yakar sorusunun yanıtlarına ulaşılabilir.

Airfryer Elektrik Tüketimi Ne Kadardır?

Elektronik aletlerin elektrik faturaları üzerindeki etkilerinin sıklıkla araştırıldığı bilinir. Bu bağlamda özellikle mutfaklarda kullanılan elektronik eşyaların elektrik tüketimi hakkında çeşitli detaylar araştırılır. "Airfryer ne kadar yakar?" sorusu da bu fritöze benzeyen ve çok amaçlı pişiriciler arasında yer alan bu elektronik mutfak aletinin enerji tüketiminin sorgulanmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak bu mutfak aletinin ne kadar elektrik tüketimine yol açtığının açıklanabilmesi için kullanılan ürünün kaç W olduğu dikkate alınmalıdır. Çünkü airfryer adı verilen fritözlerin 1500 W veya 2500 W güce sahip olan farklı modelleri mevcuttur. Bir airfryer modelinin ne kadar elektrik harcadığının anlaşılabilmesi için 1500 W ve 2500 W gücünde olan farklı ürünlerin ele alınması mümkündür. Bu doğrultuda 1500 W ve 2500 W güce sahip olan airfryer modellerinin saatte, günde ve ayda ne kadar elektrik tüketimine yol açtığı aşağıdaki gibi açıklanabilir:

1500 W güce sahip olan airfryer modellerinin elektrik tüketimi saatte yaklaşık olarak 1,5 kW'tır.

1500 W gücündeki bir airfryer günde 2 saat kullanılırsa yaklaşık olarak 3 kW elektrik tüketimine yol açar.

Her gün 2 saat kadar 1500 W'lık airfryer kullanılan bir evde elektrik tüketimine 90 kW eklenmiş olur.

2500 W gücündeki bir airfryer ise saatte neredeyse 2,5 kW elektrik harcar.

Bir günde 2 saat boyunca kullanılan 2500 W gücündeki bir airfryer 5 kW elektrik tüketimine yol açar.

Günlük olarak 2 saat boyunca 2500 W'lık bir airfryer kullanıldığı takdirde bu mutfak aletinin aylık elektrik tüketimi 150 kW'ı bulur.

Airfryer Ne Kadar Elektrik Harcar?

Mutfak aletlerinin elektrik tüketiminin elektrik faturalarına nasıl yansıdığı araştırılırken bu ürünlerin kaç TL yaktığı merak edilir. Bu bağlamda "Airfryer 1 ayda kaç TL yakar?" gibi popüler bir soruya yanıt verilmesi önem arz eder. Ancak bir airfryer 1500 W veya 2500 W güce sahip olmasına göre farklı oranlarda elektrik tüketir. Buna ek olarak airfryer adı verilen ürünlerin bir ayda kaç TL'lik elektrik tüketimine yol açtığı hesaplanırken 1 kW elektrik tüketiminin nasıl ücretlendirildiği de bilinmelidir. 1 kW elektrik tüketiminin 1,5 TL olarak ücretlendirildiği düşünüldüğü zaman airfryer modellerinin 1 ayda kaç TL yaktığı şu şekilde açıklanabilir: