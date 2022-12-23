Airfryer İle Yapılacak Tarifler - En Hızlı ve Pratik Airfryer Yemek Tarifleri

Mutfakta geçireceğimiz zamanı daha da keyifli hale getiren, pratik ve lezzetli tarifler hazırlamamızı sağlayan airfryerlar artık hepimizin evlerinde. Bu yeni cihazda neler yapılır diye sorarsanız herkes keşfetme aşamasında diyebiliriz. Deneyimlerini paylaşan kullanıcıların tariflerine ulaşmak için arama motorlarından airfryer ile tarifler, yemek tarifleri, kahvaltılık tarifler, pilav tarifi gibi soruları aratabilirsiniz.

En Hızlı ve Pratik Airfryer Yemek Tarifleri

Fırın ve mikrodalgaya nazaran sıcak havayı daha eşit bir şekilde dağıtan airfryer temizlik açısından çok pratik. Fırın tepsisiyle uğraşmak istemeyenler için airfryer parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilmekte. Hem de elektrik harcaması bakımından fırına göre daha ekonomik. Sizler de bu kolaylıklardan faydalanmak ve airfryer tarifleri hazırlamak istiyorsanız sizler için çok lezzetli tarifler derledik;

Airfryer Sağlıklı Cips: Airfryer denince aklımıza hep daha az yağ kullanımı ve sağlıklı yiyecekler gelir. Özellikle cips ve patates kızartması gibi çok yağ çeken ürünler için airfryer kullanabilirsiniz.

Malzemeler;

4-5 boy orta patates

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yapılışı: Patatesleri soyun ve ince ince cips şeklinde doğrayın. Su ile durulayın ve iyice kuruladığınızdan emin olun. Daha sonra derin bir kaba alın ve ayçiçek yağı, tuz ve toz biber ile karıştırın. Airfryerda 200 derecede 35 dk kadar pişirin. Arada karıştırın ve mutlaka kontrol edin (her airfryerın pişirme süresi farklı olabiliyor). Afiyet olsun!

Airfryer Kek Tarifi: Airfryer tarifleri arasında sadece tuzlu yemek tarifileri yok elbette. Tatlı tarifleri ve bu tarz kek tarifleri de mevcut.

Malzemeler;

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

Yapılışı: Öncelikle yumurta ve şekeri bembeyaz ve köpük köpük olana kadar çırpın. Sıvıyağ, süt ve ardından un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek tekrar çırpın. Kek hamurundan biraz kenara ayırın ve içerisine kakaoyu ekleyip tekrar çırpın. Airfryerı yağladıktan sonra normal kek hamurunuzu airfryera dökün. Ardından kakaolu hamurunuzu gelişigüzel ekleyin. İsterseniz kürdanla şekil verebilirsiniz. 160 derecede 35 dk pişirin. Kek soğuyana kadar bekleyin ve kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Airfryer Tavuk Sote: Airfryer sulu yemek tarifleri yapmak için de uygundur. Tavuk sote gibi normal şartlarda tavada veya tencerede yapacağınız yemekleri airfryerda kolayca yapabilirsiniz.

Malzemeler;

1-2 adet tavuk göğsü

1-2 adet kuru soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

1 adet çarliston biber

1 adet kapya biber

1-2 adet kabak

4 adet cherry domates

1 çay kaşığı kekik

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Tavukları ve sebzeleri orta boy küp şeklinde doğrayın. Derin bir kasede baharatlar ve zeytinyağıyla harmanlayın. Airfryerı tavuk modunda çalıştırın ve 3 dk ısınmasını bekleyin. Isındıktan sonra karışımı tek kat olacak şekilde ekleyin. Her 3 dakikada bir hazneyi çıkarıp sallayın. İçerisindeki ürünlerin ters döndüğünden emin olun. Bu işleme 12 dakika kadar devam edebilirsiniz. Sıcak olarak servis etmeye özen gösterin. Afiyet olsun!