Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Ajan filmi nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç? ATV’de yabancı sinema şöleni!

AJAN FİLMİ KONUSU

Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.

AJAN FİLMİ OYUNCULARI

Paul Feig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Ajan, Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law gibi başarılı isimleri kadrosunda barındırıyor.