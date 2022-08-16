Haberler Yaşam Haberleri Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Ajan filmi nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç? ATV’de yabancı sinema şöleni!
Giriş Tarihi: 16.8.2022 17:22

Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Ajan filmi nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç? ATV’de yabancı sinema şöleni!

2015 yılında çıkan Ajan filmi bu akşam 20.00’da ATV ekranlarında yer alacak. Jason Stathamlı film aksiyon ve komedi türünde yer alıyor. Filmseveler Ajan filmi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikler Ajan filmi nerede çekildi sorusu, fragman izlendikten sonra soruldu. Peki, Ajan filmi vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç? İşte Ajan filmi oyuncuları ve konusu

Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Ajan filmi nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç? ATV’de yabancı sinema şöleni!

Ajan filmi oyuncuları ve konusu, yabancı sinema hayranları tarafından sürekli araştırılıyor. Jude Law'ın başrolünde olduğu kadro hakkında araştırmalar var. Ajan filmi nerede çekildi IMDB puanı kaç soruları geliyor. İşte Ajan filmi oyuncuları ve konusu

AJAN FİLMİ KONUSU

Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.

AJAN FİLMİ OYUNCULARI

Paul Feig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Ajan, Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law gibi başarılı isimleri kadrosunda barındırıyor.

AJAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ajan filmi Maceristan, İtalya ve Fransa'da çekildi.

AJAN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Orijinal ismi SPY olan filmin IMDB puanı 7'dir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Ajan filmi nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç? ATV’de yabancı sinema şöleni!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA