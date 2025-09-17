Haberler Yaşam Haberleri Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı! Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 17.9.2025 11:45

Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı! Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başlayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele! Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Inter’i ağırlıyor. Futbolseverler, “Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?” sorularını merak ediyor. İşte Ajax – Inter maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel ilk 11’ler ve tüm detaylar…

Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı! Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de başlayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8 maçlık seride heyecan dorukta. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü Ajax ile Inter karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde taraftarlar, "Ajax – Inter maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Ayrıca milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağı da merak konusu. İşte Ajax – Inter maçı hakkında tüm bilgiler…

Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanacak Ajax – Inter karşılaşması, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü sahne alacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Ajax – Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Dev mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz Ajax – Inter maçı canlı yayını için ekran başında yerler alındı.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi oynayacak?

Inter'in başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun Ajax maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Takımının oyun kurulumundaki en önemli ismi olan milli futbolcumuz, kritik karşılaşmada yine kilit rol üstlenecek. Resmi ilk 11'ler maç saatinden kısa süre önce açıklanacak.

Muhtemel 11'ler

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez

ARKADAŞINA GÖNDER
Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı! Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başlayacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz