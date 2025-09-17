Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı! Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de başlayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8 maçlık seride heyecan dorukta. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü Ajax ile Inter karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde taraftarlar, "Ajax – Inter maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Ayrıca milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağı da merak konusu. İşte Ajax – Inter maçı hakkında tüm bilgiler…
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanacak Ajax – Inter karşılaşması, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü sahne alacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Inter'in başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun Ajax maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Takımının oyun kurulumundaki en önemli ismi olan milli futbolcumuz, kritik karşılaşmada yine kilit rol üstlenecek. Resmi ilk 11'ler maç saatinden kısa süre önce açıklanacak.
Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez