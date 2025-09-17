Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı! Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de başlayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8 maçlık seride heyecan dorukta. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü Ajax ile Inter karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde taraftarlar, "Ajax – Inter maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Ayrıca milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağı da merak konusu. İşte Ajax – Inter maçı hakkında tüm bilgiler…