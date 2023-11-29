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Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:40

Ajda Yatar'ı restoranda öldürmüştü: Eski eş hakkında flaş gelişme!

Kocaeli'de restoranda arkadaşıyla yemek yiyen,1 ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar'ı (28) tabancayla vurup öldüren Vahyettin Polat (37), tutuklandı. İşte haberin detayları

DHA
Ajda Yatar’ı restoranda öldürmüştü: Eski eş hakkında flaş gelişme!

Kan donduran olay, 23 Kasım'da öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki restoranda yaşandı. Arkadaşıyla yemeğe gelen Ajda Yatar, 1 ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Yatar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan Polat, dün Yalova'nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polat, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Vahyettin Polat, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Ajda Yatar'ı restoranda öldürmüştü: Eski eş hakkında flaş gelişme!
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