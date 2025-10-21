AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI: AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman ve hangi uçuşlarda geçerli? 849 TL’den başlayan fiyatlarla!

AJet, yurt içi seyahat planlayanlar için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplam 140 bin indirimli koltuk satışa sunuluyor. Seçili destinasyonlarda geçerli olan bu fırsat, belirli bir süreyle sınırlı ve uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Yolcular, AJet'in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca rezervasyon yaparak, kampanya tarihleri içinde indirimli biletlerini satın alabilir. İşte AJet'in uçak bileti kampanyasına dair tüm detaylar…
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?
AJet'in yeni uçak bileti kampanyası başladı! Kampanya kapsamındaki indirimli biletler, 21 – 22 Ekim 2025 tarihleri arasında satışta olacak. 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olan bu fırsatla, yıl bitmeden uygun fiyatlarla seyahat etme imkânı sunuluyor. Bilet satışları Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 21 Ekim 2025 saat 11.00'de başladı.
AJET UCUZ BİLET KAMPANYA KOŞULLARI
AJet Ucuz Uçak Bileti Kampanya Şartları
Kampanya Detayları:
Tek yön biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır.
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 21 Ekim 2025, 11:00 itibarıyla satışa çıkacaktır.
Kampanya, 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Tüm yurt içi direkt uçuşlarda geçerlidir (Kuzey Kıbrıs hariç).
Kampanya 140.000 koltuk ile sınırlıdır.
İndirim yalnızca Basic paket için geçerlidir; diğer paketlerde ek ücret uygulanabilir.
Sadece AJet'in tarifeli seferlerinde geçerlidir.
İndirimli biletler sınırlı sayıda ve belirli süre içinde kullanılabilir.
Kampanyada sunulan fiyatlara vergi ve harçlar dahildir.
Kampanya yalnızca AJet Mobil üzerinden geçerlidir.
Bu kampanya diğer indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.
AJet'in Hakları:
Kampanya ve fırsatlarla ilgili koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme veya kampanyayı iptal etme hakkı AJet'e aittir.
Kurallara aykırı durumlarda AJet, yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.
140 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK FIRSATI
Yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili için yolculara özel indirimli bilet fırsatı sunuyor. Tek yön biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Biletler, 21 Ekim 2025 saat 11:00 itibarıyla satışa çıkacak ve 22 Ekim 2025 saat 23:59'a kadar alınabilecek.
İndirimli biletler, 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk sınırlı sayıda indirimli olarak satışa sunulacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, yalnızca AJet Mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilecek.