AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI: AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman ve hangi uçuşlarda geçerli? 849 TL’den başlayan fiyatlarla!

AJet, yurt içi seyahat planlayanlar için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplam 140 bin indirimli koltuk satışa sunuluyor. Seçili destinasyonlarda geçerli olan bu fırsat, belirli bir süreyle sınırlı ve uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Yolcular, AJet'in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca rezervasyon yaparak, kampanya tarihleri içinde indirimli biletlerini satın alabilir. İşte AJet'in uçak bileti kampanyasına dair tüm detaylar…