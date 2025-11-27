AJet Ucuz Bilet Kampanyası: Hangi seferlerde ve tarihlerde geçerli? 9 Dolar’dan başlayan fiyatlarla!

AJet, yurt dışı seyahatlerini ekonomik hale getirmek isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. "Havalandıran Fırsatlar" adı verilen bu kampanya ile, belirlenen uluslararası destinasyonlara biletler 9 dolardan başlıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların, biletleme ve seyahat tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
AJet'in resmi duyurusuna göre, 9 Dolar'dan başlayan yurt dışı uçuş kampanyasının ana hatları ve detayları şunlardır:
📅 Kampanya Biletleme Tarihleri
Kampanya, sınırlı bir biletleme dönemi için geçerlidir. Fırsattan yararlanmak isteyenlerin biletlerini bu tarihler arasında almaları gerekmektedir:
Bilet Satış Tarihleri: 26-28 Kasım 2025
Kampanya, AJet'in yurt dışı hatlarının tamamını değil, belirlenen ve yüksek talep gören rotaları kapsamaktadır:
Türkiye'den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye'ye olan tüm tek yön direkt uçuşlar arasında Almanya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, İsviçre, Azerbaycan, Lübnan, İsveç, Mısır, İtalya gibi pek çok ülke yer alıyor.
Kampanyalı uçuşları https://ajet.com/tr/kesfet/kampanyalar/havalandiran-firsatlar-yurt-disi-ucuslari-9-dan-baslayan-fiyatlarla linkinden öğrenebilirsiniz.
Kampanya dahilindeki uçuşların gerçekleştirileceği tarih aralığı bellidir ve yolcuların biletlerini bu döneme ait uçuşlar için almaları gerekmektedir:
Seyahat Dönemi: 10 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar.
Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye varışlı uçuşları kapsamaktadır.
Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiştir.
İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
Kampanya 80.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.