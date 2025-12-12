Haberler Yaşam Haberleri Ajet ucuz bilet kampanyası: Yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim! İşte seyahat tarihleri ve rotalar
Giriş Tarihi: 12.12.2025 12:00

AJet, yurt dışı seyahatleri için büyük bir indirim kampanyası başlattı. Belirli tarihlerde satın alınacak biletlerde geçerli olmak üzere, yurt dışı uçuşlarında %40 indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya, hem erken rezervasyon fırsatı sunması hem de geniş bir rota yelpazesini kapsaması nedeniyle seyahatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. İşte AJet ucuz bilet kampanyasında seyahat tarihleri ve rotalar:

Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu başta olmak üzere yurt dışına uygun fiyatlı seyahat etmek isteyenler için AJet'ten müjdeli haber geldi. Şirket, kış ve dönemini kapsayan seyahatler için büyük bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanyanın sunduğu %40 indirim avantajı, özellikle planlı seyahat eden yolcular için önemli bir maliyet avantajı yaratıyor. AJet indirimli bilet kampanyasında detaylar:

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASINI DUYURDU

AJet'in başlattığı %40 indirim kampanyasından faydalanmak için hem biletin satın alınacağı hem de seyahatin gerçekleştirileceği tarihlerin kampanya dönemi içerisinde olması gerekiyor.

Süreç Tarih Aralığı
Biletleme Dönemi 12-13 Aralık 2025 (2 gün)
Seyahat Dönemi 15 Ocak – 12 Mart 2026

TÜM YURT DIŞI UÇUŞLARDA GEÇERLİ

Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu... Tüm yurt dışı uçuşlarında geçerli olan indirimli bilet kampanyasında bilet almak için ajet.com ve AJet Mobil uygulama kullanılacak.

İşte, tüm detaylar:

Biletler %40 indirimle sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 12 Aralık 2025 11:00'da satışa sunulacaktır.

15 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm yurt dışı uçuşlarda geçerlidir. (Kuzey Kıbrıs hariç)

Bilet indirimi yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

Kampanya döneminde satın alınan EcoJet, Flex ve Premium paketler bilete ek %40 indirimle sunulacaktır.

İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İndirim kampanyası sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil değildir.

Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulamada geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

