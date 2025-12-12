Ajet ucuz bilet kampanyası: Yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim! İşte seyahat tarihleri ve rotalar

Biletler %40 indirimle sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 12 Aralık 2025 11:00'da satışa sunulacaktır.

15 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm yurt dışı uçuşlarda geçerlidir. (Kuzey Kıbrıs hariç)

Bilet indirimi yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

Kampanya döneminde satın alınan EcoJet, Flex ve Premium paketler bilete ek %40 indirimle sunulacaktır.

İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İndirim kampanyası sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil değildir.

Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulamada geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.