AK Parti 24 yaşında: Bakan Yerlikaya: “AK Parti milli iradenin adı, aziz milletimizin umududur”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti değil, Türkiye'nin umudu ve mazlumların duası olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Bakan Yerlikaya, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yakılan "kutlu meşalenin" millet iradesiyle birleşerek Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirtti. AK Parti'nin vesayet zincirlerini kırdığını, demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı ve kardeşliği büyüttüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TEMİNATI"

Yerlikaya, AK Parti'nin Türkiye'yi dünya sahnesinde söz sahibi yaptığını, milletin özgüvenini artırarak yarınlara taşıdığını söyledi. "Güçlü irade ve sarsılmaz inançla yazılan bu dava, Türkiye Yüzyılı'nın da teminatıdır" diyen Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"NİCE AK YILLARA"

Bakan Yerlikaya, AK Parti davasına alın teri döken ve emek veren tüm dava arkadaşlarına teşekkür ederek mesajını "Nice Ak Yıllara AK Parti" sözleriyle tamamladı.