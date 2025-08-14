Haberler Yaşam Haberleri AK Parti 24 yaşında: Bakan Yerlikaya: “AK Parti milli iradenin adı, aziz milletimizin umududur”
Giriş Tarihi: 14.8.2025 11:44 Son Güncelleme: 14.8.2025 13:02

Türkiye’nin siyasi tarihine damga vuran Adalet ve Kalkınma Partisi, 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yayımladığı mesajda, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanı ve Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yakılan “kutlu meşale” ile milletin iradesini birleştirerek Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, partinin vesayet zincirlerini kıran, demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı ve kardeşliği büyüten bir siyasi hareket olarak Türkiye’yi dünya sahnesinde söz sahibi kıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti değil, Türkiye'nin umudu ve mazlumların duası olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Bakan Yerlikaya, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yakılan "kutlu meşalenin" millet iradesiyle birleşerek Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirtti. AK Parti'nin vesayet zincirlerini kırdığını, demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı ve kardeşliği büyüttüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TEMİNATI"

Yerlikaya, AK Parti'nin Türkiye'yi dünya sahnesinde söz sahibi yaptığını, milletin özgüvenini artırarak yarınlara taşıdığını söyledi. "Güçlü irade ve sarsılmaz inançla yazılan bu dava, Türkiye Yüzyılı'nın da teminatıdır" diyen Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"NİCE AK YILLARA"

Bakan Yerlikaya, AK Parti davasına alın teri döken ve emek veren tüm dava arkadaşlarına teşekkür ederek mesajını "Nice Ak Yıllara AK Parti" sözleriyle tamamladı.

