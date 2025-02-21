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Giriş Tarihi: 21.2.2025 13:13 Son Güncelleme: 21.2.2025 13:14

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ne özel hatıra bileti

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ne özel olarak isimli hatıra biletleri hazırlandı. Biletler kongreye Kayseri’den katılacak olan 3 bin 917 kişiye dağıtılacak.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ne özel hatıra bileti

Kayseri'nin simgesi olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'ndan ilhamla, Kayseri'den 3.917 kişiyle Ankara'ya giderek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak. Erciyes'in zirvesinden yola çıkan 3 bin 917 kişi için AK Parti Kayseri İL Başkanlığı hatıra bileti bastırdı.

Hatıra biletleri, kongreye katılanlar için anlamlı bir anı niteliği taşırken, bilet büyük buluşmaya uzaktan destek vermek isteyen vatandaşlar için de önemli bir hatıra olacak. Hatıra biletleri kongreye katılacak olan 3 bin 917 kişiye hediye edilecek.

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ne özel hatıra bileti
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