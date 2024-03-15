AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un acı günü

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un yaklaşık 1,5 aydır Adana'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören annesi Fatma Kurt (77), yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Kurt'un cenazesi Adıyaman'a getirildi.

Fatma Kurt'un cenazesi öğle namazına müteakip Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlıkta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Pati Adıyaman Milletvekilleri, Siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.