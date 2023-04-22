AK Parti Ankara İl Başkanlığı Ramazanda da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Kahramanmaraş merkezli depremzedelere de destek olan AK Parti Ankara İl Başkanlığı, "Evim Evindir Projesi"yle 58 bin depremzede sıcak yuvalarına yerleşti. Deprem bölgelerine kurduğu çadır kentler ve iftar çadırları ile hem vatandaşların barına sorununu çözdü hem de sıcak yemeğe ulaşmalarını sağladı.

"ANKARA GENELİNDE TOPLAMDA 10 BİN 571 KOLİ DAĞITILDI"

Ankara'da uzak yakın demeden gezilmedik ilçe, çalınmadık kapı bırakmayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Akyurt'ta, 375 koli dağıtırken 200 ev ziyareti gerçekleştirdi. Altındağ da ise 3 bin 500 ev ziyareti gerçekleştirilirken 24 bin koli ve 6 bin 206 çek dağıtıldı. Ayaş'ta da 2 bin 270 koli dağıtılırken 970 ev ziyaret edildi ve 50 çek verildi. Bala ilçesinde de bin 700 koli dağıtıldı. 550 de ev ziyaret edildi. Beypazarı ilçesinde de 4 bin 400 koli dağıtılırken 400 ev ziyaret edildi. Çamlıdere de bin 60 ev ziyaret edilirken, bin 430 koli ve 400 çek dağıtıldı. Çankaya ilçesinde ise, 700 ev ziyaret edilirken 2 bin 100 koli dağıtıldı. Çubuk'ta ise 5 bin 45 koli, 2 bin 915 çek dağıtıldı, 375 ev ziyaret edildi. Elmadağ ilçesinde ise bin 402 ev ziyaret edildi, bin 150 koli dağıtıldı. Etimesgut ilçesinde ise 2 bin 350 ev ziyaret edilirken, 2 bin 400 koli dağıtıldı. Evren ilçesinde ise 600 ev ziyareti gerçekleştirilirken 500 koli dağıtıldı. Gölbaşı ilçesinde de 2 bin 600 ev ziyaret edildi, 2 bin 600 koli dağıtıldı. Güdül ilçesinde de 720 ev ziyaret edilirken 800 koli dağıtımı gerçekleştirildi.

Haymana ilçesinde ise bin 150 koli ve 150 çek dağıtıldı. 100 ev ziyaret edildi. Kalecik ilçesinde ise 566 ev ziyareti gerçekleştirildi. Bin 400 koli ve 550 çek dağıtıldı. Kahramankazan'da da 5 bin koli ve 4 bin çek dağıtıldı. Ankara'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi olan Keçiören ilçesinde de 600 ev ziyaret edildi. 26 bin 421 koli ve 181 çek dağıtıldı. Kızılcahaman'da da 25 ev ziyaret edildi bu ziyaretler sonucunda bin 100 koli ve 479 çek dağıtıldı. Mamak ilçesinde ise 3 bin koli, 900 çek dağıtımı yapılırken 27 bin 370 ev ziyaret edildi. Nallıhan'da ise 80 ev ziyaret edilirken 500 koli dağıtıldı. Polatlı'da da 315 ev ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin ardından 930 koli ve 200 çek dağıtıldı. Pursaklar'da da yardımlarını sürdüren AK Parti Ankara İl Başkanlığı ekipleri, 110 ev ziyareti gerçekleştirdi. Bin 350 koli dağıtımı yaptı. Sincan da 4 bin ev ziyareti ve 9 bin 500 koli dağıtımı gerçekleştirildi. Şereflikoçhisar da bin 800 ev ziyaret edilirken 950 koli dağıtıldı. Yenimahalle'de ise 2 bin 500 koli dağıtıldı 350 ev ziyareti yapıldı. Ankara genelinde toplamda 10 bin 571 koli, 16 bin 131 çek ve 49 bin 177 ev ziyareti gerçekleştirildi.

"SEÇİMDE MİLLETİ HATIRLAYIP SEÇİMDEN SONRA UNUTANLARDAN OLMADIK"

Konuya ilişkin değerlendirme yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Biz her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmayı kendimize görev bildik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile milletimiz için gece gündüz çalışmak boynumuzun borcudur. Biz sadece seçim zamanı vatandaşını hatırlayanlardan olmadık. Seçimden önce çarşıda pazarda boy gösterip, seçimden sonra kendisine oy verenleri unutanlardan olmadık. 7 gün 24 saat milletimizin hizmetindeyiz. Milletimizin derdi bizim derdimiz. Bu iş gönül işi. 21 yılda sadece Ankara'da yapılanları vatandaşlarımız görüyor, biliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremden sonra deprem bölgesinden Ankara'ya gelen 58 bin vatandaşlarımıza da Ankara İl Başkanlığı olarak kucak açtık. Deprem bölgelerine kurduğumuz çadır kentler ile milyonlarca depremzede ailenin barınma sorununu çözdük. Mübarek Ramazan ayında binlerce kişinin sıcak yemeğe ulaşması için Ramazan çadırı kurduk. Ankara'da da 58 bin depremzede aileyi sıcak yuvalarına yerleştirdikten sonra iftar ve sahurluklarını verdik" İfadelerini kullandı.