AK Parti Ankara milletvekili adayları 2023: İşte 1. 2. Ve 3. Bölge AK Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi

AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt arıyor. AK Parti milletvekili listesi YSK'ya teslim edildi. Bu gelişme sonrası hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. Listeye göre, AK Parti Ankara milletvekili adayları 2023 arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gibi isimler yer alıyor. İşte 1. 2. ve 3. Bölge28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi 2023
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
İşte, 28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayları sıralı tam liste;
|ANKARA-1 1
|YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
|ANKARA-1 2
|JÜLİDE SARIEROĞLU
|ANKARA-1 3
|MURAT ALPARSLAN
|ANKARA-1 4
|ZEHRANUR AYDEMİR
|ANKARA-1 5
|MUSTAFA HASGÜL
|ANKARA-1 6
|EBRU KURBAN YALDIZ
|ANKARA-1 7
|MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
|ANKARA-1 8
|OSMAN KARAASLAN
|ANKARA-1 9
|HASAN ERÇELEBİ
|ANKARA-1 10
|EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
|ANKARA-1 11
|EDİBE SİNEM ERSOY
|ANKARA-1 12
|İLHAMİ TEKE
|ANKARA-1 13
|MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
|ANKARA-2 1
|VEDAT BİLGİN
|ANKARA-2 2
|LÜTFİYE SELVA ÇAM
|ANKARA-2 3
|ORHAN YEGİN
|ANKARA-2 4
|ZEYNEP YILDIZ
|ANKARA-2 5
|OSMAN GÖKÇEK
|ANKARA-2 6
|KURTCAN ÇELEBİ
|ANKARA-2 7
|ABDULVAHAP ŞAHİN
|ANKARA-2 8
|CİHAN ANKARA
|ANKARA-2 9
|EJDER ONURSAL
|ANKARA-2 10
|SERVET TÜRKAYIK
|ANKARA-2 11
|BURCU GÖKALP
|ANKARA-3 1
|FUAT OKTAY
|ANKARA-3 2
|LEYLA ŞAHİN
|ANKARA-3 3
|ÖMER İLERİ
|ANKARA-3 4
|ASUMAN ERDOĞAN
|ANKARA-3 5
|HMET FETHAN BAYKOÇ
|ANKARA-3 6
|REMZİ ALBASAN
|ANKARA-3 7
|HALİSE ÇİFTCİ
|ANKARA-3 8
|AHMET ÇOTUK
|ANKARA-3 9
|AHMET GÜL
|ANKARA-3 10
|ERTUNÇ GÜNGÖR
|ANKARA-3 11
|HALİL HOTAMAN
|ANKARA-3 12
|CANSIN YILMAZ YAŞAR