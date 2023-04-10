AK Parti Ankara milletvekili adayları 2023: İşte 1. 2. Ve 3. Bölge AK Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi

AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt arıyor. AK Parti milletvekili listesi YSK'ya teslim edildi. Bu gelişme sonrası hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. Listeye göre, AK Parti Ankara milletvekili adayları 2023 arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gibi isimler yer alıyor. İşte 1. 2. ve 3. Bölge28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi 2023