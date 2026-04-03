AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir: "Oldu-bitti anlayışıyla yürütülen hiçbir sürecin parçası olmadık"

Özdemir açıklamasında, "Çiğli Belediyesi'nde bugün yaşanan tablo açık bir yönetim krizidir. Rant tartışmalarını beraberinde getiren Köyiçi imar planları, uzlaşı aranmadan meclise dayatılmıştır. Meclis iradesini yok sayan bu anlayışa karşı Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz tepki göstermiştir" dedi.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Toplantının çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildiğini vurgulayan Özdemir, "Cumhur İttifakı meclis üyelerimizin oturuma katılmamasıyla birlikte Çiğli Belediye Meclisi toplanamamış ve meclis toplantısı iptal edilmiştir. Şeffaf olmayan, oldu-bitti anlayışıyla yürütülen hiçbir sürecin parçası olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.

DAYATMA İLE DEĞİL UZLAŞI İLE OLMALI

Belediye binasında ciddi bir gerilim yaşandığını belirten Özdemir, "Edindiğimiz bilgilere göre belediye binasında sert tartışmalar yaşanmış, süreç yönetilememiştir. Bu tablo Çiğli'nin dayatmayla değil uzlaşıyla yönetilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur" dedi.

VATANDAŞIN HAKKINI KORUMALI

Özdemir açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Çiğli'de imar planları rant odaklı değil, vatandaşın hakkını koruyan, yerinde dönüşümü esas alan ve ortak akılla hazırlanmalıdır. Çiğli'nin geleceğini oldu-bittiye getirmek isteyen anlayışa karşı durmaya devam edeceğiz."