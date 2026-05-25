Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Eski MKYK Üyesi Emine Çift Zonguldak'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Giriş Tarihi: 25.05.2026 15:31

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift (49), Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

Önceki dönem AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift, tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Çift için Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA MİLLETVEKİLİ KATILDI

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, partililer ve vatandaşlar ile Çift ailesinin yakınları katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Emine Çift'in cenazesi, ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Okunan duaların ardından Çift'in cenazesi Alaplı Merkez Camisi'ne getirildi. Törende Soylu, Çift'in babası Salih Çiftçi''yi telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Başkan Erdoğan, baba Çift'e taziyelerini iletti.

CENAZE ŞEHİR MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Emine Çift'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK

