AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak’tan taksici esnafına ziyaret

Taksicilerin taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan Albayrak, "Bugün, şehrin nabzını tutan taksici kardeşlerimizi dinledik. Misafirperverlikleri için kıymetli esnafımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın her meselesinde bir telefon kadar yakınız. Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim." dedi.

"TRAFİĞİN ÇÖZÜMÜ YENİ ARTERLERİN AÇILMASI"

Eskişehir trafiğinin çözümünün "Arabasız Pazar" gibi popülist yaklaşımlar olmadığını vurgulayan Albayrak, "Çözüm, şehre yeni arterlerin açılması, sinyalizasyon optimizasyonu ve tramvayın geçiş önceliği sorunlarının lokasyonlara göre rasyonel projelerle giderilmesidir. Yıllardır bunun farkına varamayan CHP'liler tarafından yönetilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak ilk iş, şehirde trafik ve sinyalizasyon sorunu olduğu kabul etmek akabinde ona göre aksiyon almak olmalıdır. " ifadelerini kullandı.

Albayrak konuşmasında şunları kaydetti:



"Güzel şehrimizin maalesef hâlâ bir ulaşım master planı yok. Veriye dayalı, bilimsel ve uzun vadeli bir planlama olmadan atılan her adım, trafik keşmekeşini büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. Eskişehir'in geleceği günü kurtaran politikalarla değil; vizyoner, teknik ve rasyonel bir ulaşım stratejisiyle inşa edilmelidir. Bu planın yokluğu, şehrimizin ulaşım vizyonundaki en büyük boşluktur"