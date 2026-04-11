AK Parti Eskişehir İl Başkanı ziyaret etti, sorunları dinledi: Vatandaş Hamamyolu’ndaki manzaraya isyan etti...

Esnafın ve bölge halkının dertlerini yerinde dinleyen Albayrak, projesizlik ve yönetim zafiyeti nedeniyle şehrin en işlek noktasında hayatın durma noktasına geldiğini vurguladı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hamamyolu'ndaki manzaranın kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"MANZARA NE YAZIK Kİ TOZ, TOPRAK VE BELİRSİZLİKTEN İBARETTİR"



"Bugün burada esnafımıza ve vatandaşımıza reva görülen manzara ne yazık ki toz, toprak ve belirsizlikten ibarettir. Odunpazarı İlçe Başkanımız M. Kemal Bandırma ile birlikte sahadayız. Gördüğümüz tablo Eskişehir'de CHP'li belediyelerin içine düştüğü vizyonsuzluğun ve yönetim kapasitesizliğinin açık bir özetidir.





Yıkım bahanesiyle, en işlek caddelerimizden biri olan Deliklitaş Mahallemizdeki İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi günlerce trafiğe kapatılıyor ancak ne yaya geçidi bırakılmış ne de yeterli bir güvenlik önlemi alınmış. Esnafımız dertli, hemşehrilerimiz mağdur... Bir binayı yıkarken bile şehri bu denli felç etmek hangi akla hizmettir? Eskişehir'imiz bu amatörlüğü hak etmiyor."