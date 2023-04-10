AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 1. Bölge 28. dönem Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu?

Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Eskişehir Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları tam listesi 2023
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
AK PARTİ 28. DÖNEM ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!
|ESKİŞEHİR 1
|Fatih Dönmez
|ESKİŞEHİR 2
|Ayşen Gürcan
|ESKİŞEHİR 3
|Ali Demirel
|ESKİŞEHİR 4
|Hakan Çizmelioğlu
|ESKİŞEHİR 5
|Pınar Turhanoğlu Gücüyener
|ESKİŞEHİR 6
|Derya Çıraklı
SEÇİM NE ZAMAN?
2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.