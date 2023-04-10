AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 1. Bölge 28. dönem Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu?

Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Eskişehir Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları tam listesi 2023