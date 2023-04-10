Haberler Yaşam Haberleri AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 1. Bölge 28. dönem Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 10.4.2023 16:48 Son Güncelleme: 10.4.2023 16:48

AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 1. Bölge 28. dönem Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu?

Ak Parti Eskişehir milletvekili aday listesi 2023 araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi içerisinde Fatih Dönmez gibi isimler yer alıyor. Bu noktada Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu soruları yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste, günün gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte Ak Parti Eskişehir milletvekili aday listesi

AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 1. Bölge 28. dönem Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu?

Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Eskişehir Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları tam listesi 2023

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İşte 28. Dönem Ak Parti Eskişehir Milletvekili aday listesi

AK PARTİ 28. DÖNEM ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!

AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ESKİŞEHİR 1 Fatih Dönmez
ESKİŞEHİR 2 Ayşen Gürcan
ESKİŞEHİR 3 Ali Demirel
ESKİŞEHİR 4 Hakan Çizmelioğlu
ESKİŞEHİR 5 Pınar Turhanoğlu Gücüyener
ESKİŞEHİR 6 Derya Çıraklı

SEÇİM NE ZAMAN?

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

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AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 1. Bölge 28. dönem Ak Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler oldu?
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