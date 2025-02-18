AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş: "AK Gençlik’in gücünü ve vizyonunu göstermeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları toplantısını gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. Genel Başkan İbiş, toplantı öncesi AK Parti İzmir İl Kongresinde delegelerin oylarıyla yeniden İl Başkanı seçilen Bilal Saygılıyı tebrik edip başarılar diledi. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş başkanlığında, AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

AK GENÇLİK OLARAK BU KUTLU DAVANIN EN GÜÇLÜ NEFERLERİYİZ!

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, ''Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz İl Gençlik Kolları Kongresine İzmir gençliği olarak imzanızı attınız. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. AK Parti, kurulduğu günden bu yana gençliği sadece bir "seçmen kitlesi" olarak değil, bir dava taşıyıcısı, bir fikir inşacısı olarak gördü. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençler, karar alma mekanizmalarının her noktasında yer aldı, almaya da devam ediyor. Biliyoruz ki bizler, AK Gençlik olarak bu kutlu davanın en güçlü neferleriyiz! Biz gençler olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümeye kararlıyız! Ülkemiz savunma sanayinden teknolojik yatırımlara, enerjiden dijital dönüşüme kadar her alanda destanlar yazmaya devam ediyor. İşte bu başarı hikayesinin en önemli aktörleri biz gençleriz! AK Gençlik olarak, bu büyük yürüyüşte sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz! Önümüzde büyük hedefler, kutlu bir mücadele var. İzmir'in her mahallesinde, her ilçesinde, her üniversitesinde AK Gençlik'in ruhunu ve enerjisini hissettireceğiz. Unutmayalım ki, İzmir bizim için sadece bir şehir değil, AK Gençlik'in en önemli mücadele sahalarından biridir. Yeni projeler, etkinlikler ve saha çalışmalarıyla daha fazla gencimizi AK Parti çatısı altında bir araya getireceğiz. İzmir'in gençlerine dokunacak, onların enerjisini davamızla bütünleştireceğiz. Unutmayalım ki, AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Bu dava, sadece bugünün değil, yarının davasıdır. Bizler, AK Gençlik olarak bu büyük mirası geleceğe taşıma sorumluluğunu üstleniyoruz. Hep birlikte daha fazla çalışarak, İzmir'de ve Türkiye'nin dört bir yanında AK Gençlik'in gücünü ve vizyonunu göstermeye devam edeceğiz" dedi.

AK GENÇLİK, AZİM VE KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Mehmet Emin İçelli ise şunları söyledi, "AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Yusuf İbiş'in katılımıyla, İzmir Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımızla birlikte önemli bir toplantı gerçekleştirdik. AK Parti, kurulduğu günden bu yana gençliğe verdiği önemle siyasette gençlerin önünü açan, onların enerjisini ve heyecanını ülkemizin geleceğine yönlendiren yegane partidir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, AK Gençlik olarak her zaman en ön safta olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İzmir'de AK Gençlik, davamıza olan inancı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan bağlılığıyla, azim ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Milletimize ve davamıza hizmet etmek için yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu yolda bize öncülük eden Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Yusuf İbiş'e ve her zaman bizlere destek olan İzmir İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'ya teşekkür ediyoruz. AK Gençlik, dün olduğu gibi bugün de yarın da sahada olacak, Türkiye'nin yarınlarını inşa etmeye devam edecektir." İfadelerini kullandı.