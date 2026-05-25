AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Kimsenin zarar ve ziyanı boşa gitmeyecektir, karşılanacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin "Zarar ve ziyan tespiti bakanlıklarımızın temsilcileri ve mülki idaremiz tarafından yapılmaktadır. Kimsenin zarar ve ziyanı boşa gitmeyecektir, karşılanacaktır" dedi. Yayman, 21 Mayıs'ta sağanağın neden olduğu selden etkilenen Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerini ziyaret etti. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Yayman, vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet selde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret ederek taziyelerde bulundu.

Sağanağın ilk anından itibaren ilgili tüm kurumların sahada görev aldığını dile getiren Yayman, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla AFAD ve İçişleri Bakanlığımız bölgede envanter çalışması ve gerekli yardımların yapılması için hemen harekete geçmiştir. Zarar ve ziyan tespiti bakanlıklarımızın temsilcileri ve mülki idaremiz tarafından yapılmaktadır. Kimsenin zararı ve ziyanı boşa gitmeyecektir, karşılanacaktır" diye konuştu.