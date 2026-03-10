Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Oy vermeyenler bile “İyi ki Türkiye’nin başında Recep Tayyip Erdoğan var” diyor
Giriş Tarihi: 10.03.2026 01:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Şanlıurfa ziyaretinde terörsüz Türkiye meselesinin herkes tarafından anlaşıldığını belirterek, “İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırmasıyla beraber Türkiye'deki birlik beraberlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşayıp görüyoruz. 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu bir ortamda AK Partili olan, AK Partili olmayan, Cumhurbaşkanı'mızı seven, Cumhurbaşkanı'mıza oy vermeyen herkes iyi ki 'Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var’ diyor. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bir ortamda Türk milletinin, milletimizin 86 milyonun Cumhurbaşkanımızın tecrübesine, birikimine ve liderliğine ihtiyacı var” dedi.

Terörsüz Türkiye süreci hızlanacağını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Bir millet projesidir. Burada bir al ver süreci yoktur. Burada devletimizi, milletimizi tarihin önünde ayıplı hale getirecek hiçbir eylem ve söz bulunmamaktadır. İnşallah 21. asrı Türkiye'nin asrı yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Komisyonumuz çok dengeli ve nitelikli bir rapor hazırlamıştır. Şimdi yeni bir süreç başlamıştır. Önümüzdeki günlerde süreç hızlanacaktır. Olumlu gelişmeler olacaktır. İşte bir taraftan Cumhur İttifakı var, AK Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi var, diğer tarafta da milletiyle kavgalı, tarihiyle kavgalı, inancıyla kavgalı, devletiyle kavgalı bir CHP var. Hiçbir kimseyle kavga etmediklerinde kendi gölgeleriyle kavga ediyorlar. CHP iktidara alternatif olacak tek söz söyleyemiyor. Tek bildikleri negatif siyaset ve toksik muhalefet yapmak. "

