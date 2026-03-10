AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Oy vermeyenler bile “İyi ki Türkiye’nin başında Recep Tayyip Erdoğan var” diyor

Terörsüz Türkiye süreci hızlanacağını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Bir millet projesidir. Burada bir al ver süreci yoktur. Burada devletimizi, milletimizi tarihin önünde ayıplı hale getirecek hiçbir eylem ve söz bulunmamaktadır. İnşallah 21. asrı Türkiye'nin asrı yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Komisyonumuz çok dengeli ve nitelikli bir rapor hazırlamıştır. Şimdi yeni bir süreç başlamıştır. Önümüzdeki günlerde süreç hızlanacaktır. Olumlu gelişmeler olacaktır. İşte bir taraftan Cumhur İttifakı var, AK Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi var, diğer tarafta da milletiyle kavgalı, tarihiyle kavgalı, inancıyla kavgalı, devletiyle kavgalı bir CHP var. Hiçbir kimseyle kavga etmediklerinde kendi gölgeleriyle kavga ediyorlar. CHP iktidara alternatif olacak tek söz söyleyemiyor. Tek bildikleri negatif siyaset ve toksik muhalefet yapmak. "

