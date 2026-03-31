AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer: Çevreyi korumak zorunluluk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, çevrenin korunması, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularının artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Kadınların bu süreçteki rolüne de dikkat çeken Tuncer, "Kadınlar, hayatın her alanında çevre bilincini yaygınlaştırarak Sıfır Atık Hareketi'nin başarısında öncü rol üstlenmektedir" dedi. Açıklamasında iklim değişikliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesine de değinen Tuncer, artan atık miktarının üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

"HEDEF SIFIR ATIK KÜLTÜRÜ TÜM KESİME YAYILMASI"

"Ortak evimiz olan dünyamızın geleceği ve Türkiye'nin istikbali için son derece anlamlı bir günü idrak ediyoruz" diyen Tuncer, sürdürülebilir ve iklim dirençli şehirlerin inşası için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Sıfır atık kültürünün toplumun tüm kesimlerine yayılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi. Tuncer, Sıfır Atık Girişimi'nin, Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilerek küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü vurguladı. Bu girişimin yalnızca bir çevre projesi değil, aynı zamanda yaşam alışkanlıklarını dönüştüren güçlü bir farkındalık hareketi olduğunun altını çizdi.

"KADINLAR ÖNCÜLÜK EDİYOR SIFIR ATIK BÜYÜYOR"

Kadınların bu süreçteki rolüne de dikkat çeken Tuncer, "Kadınlar, hayatın her alanında çevre bilincini yaygınlaştırarak Sıfır Atık Hareketi'nin başarısında öncü rol üstlenmektedir" dedi. Kadınların aktif katkısıyla hareketin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade etti.

"İSRAFI ÖNLEMEK MECBURİYET"

Açıklamasında iklim değişikliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesine de değinen Tuncer, artan atık miktarının üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Atıkların doğru yönetilmesinin yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp ekonomik ve sosyal kazanımlar da sağladığını söyledi. Sıfır atık anlayışının bireyden başlayarak tüm topluma yayılması gerektiğini kaydeden Tuncer, evlerde, iş yerlerinde ve okullarda atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümün desteklenmesinin günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Tuncer, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir şehirler hedefi doğrultusunda doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmanın temel sorumluluk olduğunu belirterek, sürdürülebilir ve doğa dostu şehirler için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.