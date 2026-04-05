AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Bolu’da konuştu: CHP’nin içine girdiği kaos, herkesin gözünün önünde

"KIBRIS ADASINI BİR RUM ADASI, YUNAN ADASI GİBİ GÖSTERME ÇABALARINI KINIYORUZ"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümü kutlamalarına tepki gösteren Yayman, şöyle devam etti:

"Son günlerde Güney Kıbrıs Rum tarafında birtakım hadsiz, amacını aşan ve savaş çığırtkanlığı yapan demeçleri hep beraber görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum yöneticisi Hristodulidis'un, Kıbrıs adasını bir Rum adası, Yunan adası gibi gösterme çabalarını kınıyoruz. Kıbrıs adasında Türkler vardır, var olmaya sonsuza kadar devam edecektir. Sayın Hristodulidis'a Bolu'dan şu hatırlatmayı yapmak isterim; bir gece ansızın gelebiliriz. Rumlar, 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan önce de adayı işgal etmek için, Türkleri soykırıma uğratmak için bir savaş başlatmışlardı. En güzel cevabı kahraman Mehmetçik ve Türk milleti vermişti. Bolu Dağ komando Tugayı 1974'te Girne'de Hilaron kalesini kurtardığında kalede Zeybek oynamıştı. Sayın Hristodulidis, Larnaka'da kahraman Bolu dağ komandolarının bir kez daha zeybek oynamasını, çiftetelli oynamasını istiyorsanız, bu hadsiz açıklamalarınıza devam edin diyorum."

"TEK YOL MÜZAKERE MASASININ KURULMASIDIR"

Yayman, Türkiye'nin dış politikasına değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Rusya-Ukrayna savaşında da Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırımda da Amerika ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar karşısında da İran'ın Körfez ülkelerine başlattığı saldırılar karşısında da her zaman diplomasiyi savundu. Diplomasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bizim yerimiz belli. Biz 'Dünya beşten büyüktür.' diyen, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşlarıyız. Her meselenin diplomasiyle, konuşmayla çözüleceğine inanıyoruz. Dolayısıyla her zaman müzakere masasını önceliyoruz ve müzakere masasının bir an önce kurulması gerektiğini ifade ediyoruz." Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti MKYK üyeleri Hilmi Türkmen ve Türk İslam Karakoç, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, il ve ilçe teşkilatı mensupları ile partililer de katıldı. Yayman, ayrıca programı kapsamında Valiliği ve 2017'de Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer'in ailesini ziyaret etti.