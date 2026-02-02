AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Kumpasları geri çevireceğiz, engellemeleri ortadan kaldıracağı

Şehre ilk defa 1995'te Gazi Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde asistan olarak anket yapmak için geldiğini anlatan Yayman, son 25 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrin ne kadar değiştiğini, büyüdüğünü, güzelleştiğini bizzat görmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Artık her şeyin değiştiğini, güzel gelişmelerin yaşandığını dile getiren Yayman, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda olan bir kardeşiniz olarak şunu Hakkari'den bütün Türkiye'ye söylemek istiyorum. Bu defa asla engelleyemeyecekler. Silahların bırakılmasının önüne asla geçemeyecekler. Kumpasları geri çevireceğiz, engellemeleri ortadan kaldıracağız. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu tarihi fırsatı inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en büyük projesi olarak hayata geçireceğiz." diye konuştu.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAKTIR

AK Parti kurulduğunda söylenen üç temel talepten birinin OHAL'in kaldırılması olduğunu anlatan Yayman, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk ayda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında OHAL'i kaldırdığını anımsattı.