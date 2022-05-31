AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’ndan Diyarbakır annelerine ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, beraberindeki AK Partili kadınlarla birlikte "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" toplantısı nedeniyle, Diyarbakır'a geldi. Kadın girişimcilerle yapılan toplantının ardından Keşir, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için bin 2 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan 301 aileyle bir araya gelen Keşir ve AK Partili kadınlar annelerin hikâyelerini dinledi.

Kadın Kolları ve Diyarbakır İl Başkanlığı teşkilat mensuplarıyla birlikte evlatları için mücadele eden anneleri ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bir kişi ile başlayan ve şuan 301 aileye ulaşan annelerin kararlı mücadelesini desteklediklerini söyledi. Anneler bu mücadeleyle terörün elinden çocuklarını kurtaracaklarına inandıklarını belirten Keşir, "Anneler ortaya koydukları bu direnişle beraber kendilerinden sonra gelecek çocuklara da annelere de güç olacaklardır" ifadelerini kullandı. Keşir'in annelere yaptığı ziyarete AK Parti Milletvekili Oya Eronat ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman ile AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya'da eşlik etti.