AK Parti Genel Sekteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: “Kültür Yolu Festivali İzmir’imize hayırlı olsun”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İzmir'de sanatseverlerle buluşacak olan İzmir Kültür Yolu Festivaline ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, İzmir Kültür Yolu Festivalinde konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatrolar, geleneksel sanatlar, opera ve balenin de yer alacağı bir çok etkinliğin İzmirlilerle buluşacağını ifade etti.

CHP'Lİ BELEDİYELER İZMİR'İN İMKANLARINI İZMİR İÇİN KULLANMADI

İzmir'de CHP'li belediyelerin gençleri yalnız bıraktığını ve İzmir'in imkanlarını İzmir için kullanmadığını söyleyen İnan "İzmir'de CHP'li belediyeler, İzmir gibi tarih boyunca kültürün ve sanatın merkezi olmuş bir şehre senelerce yatırım yapmadılar. Sadece kendi menfaatlerini düşünüp hareket ettiler. Üniversite şehri İzmir'de gençler için, kadınlar için bir kültür merkezi, bir kütüphane hizmeti sunamadılar. Biz İzmir için vizyonumuzu, AK Partimizin şehre bakış açısını İzmir Kültür ve Sanat Fabrikasında göstermiştik. Böyle güzel bir eseri şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İzmirli gençler bu merkezi kullandıkça, yaptığımız çalışmaların önemini daha iyi görüyoruz. İzmir'imizin yerel yönetimlerin eksikliğinden ötürü hizmete ve yatırıma ihtiyaç duyduğu pek çok yer var. Kültür Yolu Festivali ile şehrimize güzel bir atmosfer kazandıracağız. Bu festival İzmir'in köklü tarihini, çok sesli kültürünü ve sanat dolu ruhunu yeniden keşfetme fırsatıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin her köşesinde yükselen kültür yatırımlarının İzmir'de de güçlü bir yansımasını görüyoruz. Kemeraltı'ndan Alsancak'a, Gündoğdu Meydanı'na, Alaçatı Meydanı'na, Çeşme Kalesi'nden, Efes Ören Yeri'ne, Hisar Camii'nden, İzmir İktisat Kongresi Merkezi'ne kadar uzanan bu güzergâhta sanatın, müziğin, tiyatronun ve edebiyatın izleriyle dolu bir yolculuk başlayacak" açıklamalarında bulundu. İnan, festivalin sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda İzmir'in tarihi kimliğini, kültürel zenginliğini ve sanat birikimini yeniden hatırlatan önemli bir adım olduğunu söyledi.

"NE YAZIK Kİ İZMİR'DE YILLARDIR CHP'Lİ YEREL YÖNETİMLERİN KÜLTÜR SANAT ALANINDA KALICI BİR VİZYON ORTAYA KOYAMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

CHP'li belediyeler, şehrin kültürel potansiyelini sadece afişlerle ve sloganlarla sınırlı tuttuğunu vurgulayan İnan, "Ne yazık ki İzmir'de yıllardır yerel yönetimlerin kültür-sanat alanında kalıcı bir vizyon ortaya koyamadığını görüyoruz. CHP'li belediyeler, şehrin kültürel potansiyelini sadece afişlerle ve sloganlarla sınırlı tuttu. Oysa biz, kültür ve sanatı yaşatan, şehre kimlik kazandıran somut bir irade ortaya koyuyoruz. İzmir Kültür Yolu Festivali bunun en güçlü kanıtıdır. Bu festival, kadim İzmir'in mirasını gelecek nesillere taşıyacak bir köprü vazifesi görecektir. Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin kültür-sanat vizyonunun en güçlü halkalarından biridir. İzmir'in kültür potansiyeli yerel yönetimler yüzünden hiçbir zaman doğru kullanılamadı. İzmir'in her kulvarda gerçek potansiyelini açığa kavuşturacağız" değerlendirmelerde bulundu.

"İZMİR, GENÇ NÜFUSU, ÜRETKENLİĞİ VE ENERJİSİYLE BU VİZYONUN TAM MERKEZİNDE YER ALIYOR."

İzmir'de düzenlenecek festivale ilişkin İnan, "Kültür Yolu Festivalini şehrimizle buluşturduğu için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız İzmir'i çok önemsiyor. İzmirli hemşehrilerimize yapacağımız hizmetleri dikkatle takip ediyor. Şehrimizin kültürel potansiyelini daha görünür kılmak, sanatçılarımıza ve gençlerimize yeni alanlar açmak en büyük hedefimizdir. Bende İzmir'li bir genç olarak bu etkinliklere katılım sağlayarak vatandaşlarımıza bir araya geleceğiz. dedi. İzmir Kültür Yolu Festivalinin kültür ve sanat iklimine çok yakışacağını aktaran İnan, "İzmir, tarih boyunca farklı medeniyetlerin buluşma noktası olmuş bir şehir. Bu festival, geçmişle geleceği buluşturarak İzmir'in marka değerine güç katacak. Her yaştan vatandaşımızın sanatla buluştuğu, şehrin dört bir yanında kültürün hissedildiği bir atmosfer oluşturacağız. Kültür Yolu Festivali İzmir'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.