AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız: "İndirim diyerek suya zam yaptılar"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İZSU Genel Kurulu görüşmelerinde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, rakamlarla yapılan gizli zammı açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, konuşmaya başlar başlamaz sık sık konuşmasını bölen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Cemil Tugay'a, "Bak başkanım, hepsini anlatacağım. İzin ver, bak. Bir kere şunu söyleyeyim; bir indirim yapmış gibi algılasak da gerçeklik öyle değil. İzmirliye şu an yılda 2 milyar lira ekstra bir fatura çıkardınız."diye konuştu.

HESAP ORTADA

IZBB Başkanı Tugay'ın konuşma esnasında sık sık Yıldız'ın sözünü kesmesi üzerine Yıldız; " Hesap ortada. 2 milyon 160 bin abonemiz var. Biraz önce komisyon toplantısında dediler ki; 'Bu indirimden faydalanan İzmirli oranı yüzde 30. Yani yüzde 70'imiz, yani 1 milyon 512 bin abonemiz 128 lira ödüyordu. Eskiden 0-4'ten de indirim alıyordu. Yani 32 liradan ödüyordu. Ne ödüyordu? 128 lira ödüyordu. Üzerine de katlamalı ve kademeli farkı ödüyordu. Şimdi ne yaptınız? Şunu yaptınız: 1,5 milyon abonede 0-4'ü kaldırdınız ve 60 liraya getirdiniz." diye konuştu.

İZMİRLİNİN SIRTINA 2 MİLYAR TL EK YÜK YÜKLEDİNİZ

Açıklamasına; "Yani 32'den 60'ı çıkardım, 28 lira fark öder hale getirdiniz. Kime? 1,5 milyon İzmirliye. Peki, şimdi 128 lira ödeyen İzmirli, şu an sizin getirdiğiniz tarifeyle 240 lira öder hale geldi." Duyerek devam eden Yıldız; " Çarptığım zaman ayda 170 milyon, 12 ayda 2 milyar lira kaynak ilave yaptınız İZSU Genel Müdürlüğüne. Hayırlı olsun. Şimdi indirime gelince; bakınız Ankara'da, 0-10 metreküp bir Ankaralı ki nüfusu bizden fazla, 530 lira öderken bugün sizin yaptığınız indirimle İzmirli daha hâlâ 600 lira ödemeye devam ediyor. Bir tek İstanbul'u yakaladınız, tebrik ederim. Yani İstanbulluyla aynı öder hale getirdiniz ama Adana, Gaziantep, Kayseri... 320, 380, 450 TL... Daha hâlâ biz ligde en pahalı üçüncü iliz kategorideyiz. Tüm İzmirli 0-4'te indirim kullanırken Cemil Tugay Beyefendi İzmirliye şu an sadece 128 lira öderken 240 lira fark öder hale getirmiştir. Tüm İzmirliye vaat ettiği ucuz su tüketiminden maalesef daha hâlâ çok gerilerdesiniz. Ankara'nın arkasındayız, Adana'nın arkasındayız, Gaziantep'in arkasındayız, Kayseri'nin arkasındayız. İstanbul'la da 10 lira daha pahalıyız. Belki o yüzden İstanbul'la eş sayıyorum. Yani İstanbullu bugün 590 lira ödüyor, İzmirli 600 lira ödüyor. İndirim diyerek zam yaptınız. Bu yaptığınız, sadece İzmirli'nin sırtına 2 milyar lira yılda kaynak yüklediniz." dedi.

