AK Parti Grup Başkan Vekili Yıldız’dan Başkan Cemil Tugay’a gece çağrısı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak bölgesinde yol kenarı otoparklarının abonman sistemine geçilmesi üzerine, akşam saatlerinde Alsancak bölgesinde dolaşarak, kilitli boş otoparkları ve onların önüne park edilmiş araçları fotoğrafladı.

Alsancak'ta Büyükşehir'in bu uygulamasını eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, ''İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "zihni sinir belediyeciliği" dememizin boşuna olmadığını bir kez daha gösterdiler! Daha Temmuz ayında meclise gelen önergeyle, 2019 Ulaşım Master Planı'na atıfta bulunarak "şehir merkezinde otopark yetersizliği" nedeniyle kısa süreli otopark kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini savunan Büyükşehir Belediyesi, bir ay sonra kendi söylediğini inkâr ederek tam tersine, kent merkezinde sanki otopark sorunu çözülmüş gibi bir 'abonman sistemine' geçti! Biz o gün mecliste açık açık söyledik: 'Bu yanlış! Bir ay önce söylediğinizle şimdi getirdiğiniz karar birbirini tutmuyor. İzmirli yapboz tahtası mı?' Ama her zamanki gibi dinlemediler… Çünkü aynı kafa! 'Ben yapayım, İzmirli çeksin çilesini.' Üstelik başvurular e-mail yoluyla yapılıyor. Düşünün; 200 kişinin yaşadığı bir sokakta 80 araçlık otopark var. Kim e-mail'i önce atarsa ona yer "sözde" veriliyor. Ne adalet var, ne düzen! Engelli vatandaş için öncelik yok, sistemin nasıl işleyeceği belli değil… Bir ay önce 'kısa süreli parkı teşvik edelim' diyen belediye, bir ay sonra 'abonman aidatı toplayalım' noktasına gelmiş. Gerçekten 'zihni sinir projesi'nin kitabını yazıyorlar! Buradan açıkça çağrıda bulunuyorum! Sayın Cemil Tugay, bir gün şoförsüz çıkın, kendi aracınızla Alsancak'a gidin! Aracınızı park edecek yer bulabilirseniz, lütfen bize de haber verin. Getirdiğiniz bu ucube uygulama, Alsancak trafiğini tamamen felç etti, Alsancak bölgesine gelen vatandaşı mağdur etti! Vatandaş sokak sokak park yeri arıyor, kapalı otoparkların önünde kuyruklar uzadıkça uzuyor. İzmirli yine sabrını test ediyor, yine bedel ödüyor. Yapboz belediyeciliğiyle, e-mail sırasına bağlanan otopark yönetimiyle İzmir'in sorunları çözülmez!'' diye konuştu.