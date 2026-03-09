AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: Türkiye her zaman barıştan yana

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'daki programları kapsamında çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Bahadır Yenişehirlioğlu, programları çerçevesinde AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'a Başoğlu Fabrikası ziyareti ile AK Parti Manisa İl Başkanlığı ziyaretlerinde eşlik etti. Yenişehirlioğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERİLİYOR

Dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yenişehirlioğlu, Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan çatışmaların insanlık için büyük bir sınav olduğunu belirtti. Türkiye'nin her zaman barıştan ve diplomasiden yana bir tutum sergilediğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, bölgesel istikrarın sağlanması için yoğun çaba gösterildiğini dile getirdi. Programda sanatçı Suna Ongan, Manisa "Saray-ı Amire" temalı minyatür çalışmasını Yenişehirlioğlu'na hediye etti. İftara Ayşe Nevin Sert, Süleyman Turgut ve İlkcan Durmaz ile partililer katıldı.

CUMHURBAŞKANI LİDERLİĞİNDE

Kadınların toplumsal hayatta daha etkin olması için yürütülen çalışmalara değinen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti: "Kadınların hayatın her alanında daha etkin, daha görünür ve daha güçlü olması için verilen mücadele, aynı zamanda daha adil ve daha güçlü bir toplum inşa etme mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda atılan adımlar Türkiye'nin kararlılığını ortaya koymaktadır. Kadınların emeğini büyüten, fırsatlarını artıran ve önündeki engelleri kaldıran bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz."

MÜZEYİ ZİYARET ETTİ

Yenişehirlioğlu, programın ardından Manisa Mevlevihane Müzesi'ni ziyaret ederek tasavvufi eserleri inceledi ve Müze Müdür Yardımcısı Arkın Ongan'dan bilgi aldı. Daha sonra Mevlevihane Gençlik Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelen Yenişehirlioğlu, temsilcilerle sohbet etti, 8 Mart Dünya Kadınlar gününün önemine dikkat çekti ve daha sonra program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.