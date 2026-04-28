AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülke ve millet için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. "Ülkemiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan gayret göstermeye; birlik ve beraberlik içerisinde emek vermeye, yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Manisa özelinde de mesajlar veren Yenişehirlioğlu, "Manisa'mız için ilk günkü aşk, inanç ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, şehrimizin kalkınmasını önceleyen projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Yenişehirlioğlu görüşmede ayrıca Manisa'nın asırlık geleneği olan Mesir Macunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Mesir Macunu'nun Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü geçmişiyle şifa ve bereketin sembolü olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, bu kültürel mirasın aynı zamanda birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun en güzel temsilcilerinden biri olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Manisa'ya ve Manisalılara selamlarını ilettiğini aktaran Yenişehirlioğlu, nazik kabulleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

