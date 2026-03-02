AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu’ndan Hollanda’da birlik ve kardeşlik vurgusu

Programlar kapsamında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikte Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen iftar programına iştirak eden Yenişehirlioğlu, gurbetçi vatandaşlarla aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın manevi iklimini paylaştı.

İftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yenişehirlioğlu, farklı ülkelerde yaşansa da gönüllerin aynı bayrak, aynı inanç ve ortak değerler etrafında birleştiğini ifade etti. Mesafelerin anlamını yitirdiğini belirten Yenişehirlioğlu, milletimizi güçlü kılan unsurun ortak tarih, kültür ve inanç bağı olduğunu dile getirdi.

Amsterdam temasları çerçevesinde ayrıca Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen Sanatçılar ve Yazarlar Buluşması programına da katılan Yenişehirlioğlu, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun kültürel ve entelektüel birikimine dikkat çekti.

Kültür, sanat ve edebiyatın toplumları birbirine yaklaştıran güçlü bir köprü olduğuna işaret eden Yenişehirlioğlu, yurt dışında yaşayan sanatçı ve yazarların hem Türkiye'nin değerlerini yaşattığını hem de bulundukları ülkelerin düşünce dünyasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Programlarda emeği geçenlere teşekkür eden Yenişehirlioğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ile olan bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.