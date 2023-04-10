AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 LİSTESİ | 28. Dönem Ak Parti Hatay milletvekili adayları kim oldu?

Ak Parti Hatay milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Hatay Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge Ak Parti Hatay milletvekili adayları tam listesi 2023
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
İşte 28. Dönem Ak Parti Hatay Milletvekili aday listesi
|HATAY 1
|Adem Yeşildal
|HATAY 2
|Abdulkadir Özel
|HATAY 3
|Hüseyin Yayman
|HATAY 4
|Kemal Karahan
|HATAY 5
|Zehra Eren
|HATAY 6
|Cengiz Yıldız
|HATAY 7
|Filiz Özçörekçi
|HATAY 8
|Ahmet Alper Soylu
|HATAY 9
|Mehmet Hakan Yılmaz
|HATAY 10
|Halil Ersen Doğan
|HATAY 11
|Necmiddin Çito