Haberler Yaşam Haberleri AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 LİSTESİ | 28. Dönem Ak Parti Hatay milletvekili adayları kim oldu?
Giriş Tarihi: 10.4.2023 16:36

AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 LİSTESİ | 28. Dönem Ak Parti Hatay milletvekili adayları kim oldu?

Ak Parti Hatay milletvekili aday listesi 2023 araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Ak Parti Hatay milletvekili aday listesi aratılmakta. Ak Parti Hatay milletvekili adayları 2023 arasında Adem Yeşildal gibi isimler de yer almakta. Bu noktada Ak Parti Hatay milletvekili adayları kimler oldu soruları yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste, günün gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte Ak Parti Hatay milletvekili aday listesi

AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 LİSTESİ | 28. Dönem Ak Parti Hatay milletvekili adayları kim oldu?

Ak Parti Hatay milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Hatay Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge Ak Parti Hatay milletvekili adayları tam listesi 2023

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İşte 28. Dönem Ak Parti Hatay Milletvekili aday listesi

HATAY 1 Adem Yeşildal
HATAY 2 Abdulkadir Özel
HATAY 3 Hüseyin Yayman
HATAY 4 Kemal Karahan
HATAY 5 Zehra Eren
HATAY 6 Cengiz Yıldız
HATAY 7 Filiz Özçörekçi
HATAY 8 Ahmet Alper Soylu
HATAY 9 Mehmet Hakan Yılmaz
HATAY 10 Halil Ersen Doğan
HATAY 11 Necmiddin Çito
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AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 LİSTESİ | 28. Dönem Ak Parti Hatay milletvekili adayları kim oldu?
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